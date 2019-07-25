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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli'den Falcao ve Diego Costa yorumu

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İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör'ün teknik direktörü Mustafa Denizli, futbol kulüplerinin transferlerde ayağını yorganına göre uzatması gerektiğine işaret ederek, "Büyük transfer başka, büyük isim farklı bir şey. Falcao veya Costa çok önemli futbolcular ama futbolun başlangıcı ve nihayeti vardır. Türkiye'de bu paraları bu yaş gruplarına verdiğin zaman bu dönüşü olmayan yatırımdır. Gelir bir veya iki yıl müthiş keyif katar, heyecanlandırır ama futbolda bir de dönüşü olan ekonomiyi takip etmek lazım." dedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla 10 gün süren kampını tamamlayan Mustafa Denizli, Süper Lig'de mücadele eden takımların ekonomik durumları ve transferler konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Denizli, yeni takımı Traktör ile ortaya koyacağı performansı taraftarlar, İran kamuoyu ile Türkiye'de her camiadan insanların merakla beklediğini belirtti.

Dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip olan Traktör takımını iyi yerlere taşımak zorunda olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu size ağır sorumluluk yüklüyor. Bu yükü taşımak için de iki omuz yetmiyor, daha fazla omuz lazım. O omuzlar hem idari, hem teknik kadro olarak bizde var. Bu manada zorlanmayız. Futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Biz bu açık sonucu daha önceden belirgin hale getirirsek, düşündüğümüz futbol çizgisine gelirsek bunu ön tarafa çekeriz." diye konuştu.

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"Beklentiler sukutuhayale uğradı"

Denizli, Süper Lig'de kulüplerin transferler konusunda bütçelerini dikkatli harcamadıklarını ve sonuç olarak sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ekonomik boyutlar kendi kendine bu hale gelmedi. Türkçe'de 'ayağını yorganına göre uzat' diye bir söz vardır. Ben de bu kulüplerin başında yaklaşık 15 yıla yakın görev yaptım, birçok transferi yönettim. O bütçeler harcanırken idari ve teknik yönetimlerin birlikte, ortak akılla hareket etmeleri halinde daha sağlıklı bütçelerle transfer yapılabilir. Türkiye öyle bir rekabetin içine girdi ki borçlanmaların önü alınamaz oldu. 'Deniz bitti' dediğimiz hadise ile karşı karşıya kaldılar. Türkiye'de 10-15-20 milyon avro karşılığında transfer edilen futbolcular vardı ama görüldü ki bu harcamalar beklentileri karşılamadı, futbol kalitesini harcanan para kadar yükseltmedi. Yükseltmeyince de o büyük beklentiler sukutuhayale uğradı."

Mustafa Denizliden Falcao ve Diego Costa yorumu

"Kulüplerin çok sağlıklı düşünmesi lazım"

Türkiye'deki medyayı takip ettiğini ve kulüplerin taraftarların beklentilerini inanılmaz derecede arttırdığını bildiren Denizli, şu ifadeleri kullandı:

Bu çok yüksek beklentilerin gerçekleşmemesi durumunda kulüplerin içindeki yapılar bozulmaya başlıyor, hem stat tarafında hem kulüp tarafında bozuluyor. Çok abartılı şekilde gidiyoruz. Bir takım şeyleri ortaya koyarken gerçeklik payını çok asgaride tutuyoruz. Öyle transferlerden bahsediyorlar ki taraftar heyecan içerisinde, bakıyorsunuz olurluğu var mı diye. Olurluğu olmayan transferler olacakmış gibi beklentiye sokulan insanlar var. Bunlar karşılanmadığı zaman tepkisel durumlar yaratıyorlar. O da hem içerideki psikolojiyi hem de devam eden süreci olumsuz etkiliyor. O manada kulüplerin çok daha sağlıklı düşünmesi lazım. "

Deneyimli teknik adam Denizli, kulüplerin bazen taraftarları heyecanlandıracak ciddi maliyetli transferler yaptıklarını ancak bunun borç olarak geri döndüğünü anlattı.

"Falcao veya Costa çok önemli futbolcular"

Türk takımlarının transfer gündeminde olduğu iddia edilen Radamel Falcao ve Diego Costa konusunda Mustafa Denizli, şunları kaydetti:

"Büyük transfer başka, büyük isim farklı bir şey. Falcao veya Costa çok önemli futbolcular ama futbolun başlangıcı ve nihayeti vardır. Türkiye'de bu paraları bu yaş gruplarına verdiğin zaman bu dönüşü olmayan yatırımdır. Gelir bir veya iki yıl müthiş keyif katar, heyecanlandırır ama futbolda bir de dönüşü olan ekonomiyi takip etmek lazım. Bunun bir kaç örneğini Türkiye'de gördük. Çok yüksek rakamlara alınmamış ama çok yüksek rakamlara satılan futbolcular da bir örnek. Bunları takip etmek esasında kulüpleri daha da rahatlatacak. Kulüpler de taraftarını mutlu etmek için bazen bu transferlere yöneliyor ama bunlar dönüşü olmayan paralar. 'Dipsiz kuyu' dediğimiz, attığının geri gelmeyeceği ciddi rakamlardır ama lige renk katar mı katar, seyirciye heyecan verir mi, verir."

"Süreklilik, altyapı yatırımları ve gençlerle mümkün olacaktır"

Denizli, genele bakıldığında Türkiye'de futbol kalitesi ve marka değeri grafiğinin maalesef aşağı doğru olan grupta yer aldığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ilk kez mi yaşanıyor, hayır. Bunlar defalarca yaşandı. Türkiye gün geldi Avrupa, dünya kupası elemelerinde 1. veya 2. torbadan yer buldu. Bizim başladığımız zamanlarda 5. torbada yer buluyorduk aşamalar kaydetti ama süreklilik kazanmadı. Süreklilik, altyapı yatırımları ve gençlerle mümkün olacaktır."

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