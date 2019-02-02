Mustafa Denizli: Var olan kredimizi tüketiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Denizli: Var olan kredimizi tüketiyoruz
GeriFutbol Mustafa Denizli: Var olan kredimizi tüketiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.02.2019 - 21:03, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: Var olan kredimizi tüketiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Denizli: Var olan kredimizi tüketiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak üst üste 3. kez yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Var olan kredimizi tüketiyoruz. Birkaç haftadır cepten yedik. Buna mutlaka bir çare bulacağız." dedi. 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Denizli, ikinci yarının başından bu yana ligde kötü sonuçlar aldıklarını belirtti. 

Hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu fakat son maçlarda yaşadıkları mağlubiyetlerle puan tablosunda geriye düştüklerini aktaran deneyimli teknik adam, şunları kaydetti: 

"Bizim adımıza 90 dakikada olumlu olarak niteleyebileceğimiz çok az şey var. Sezonun ikinci yarısında zaman zaman kendi performansımızın altında kaldık. En kısa sürede geri dönüş yapacağız. Var olan kredimizi tüketiyoruz. Birkaç haftadır cepten yedik. Buna mutlaka bir çare bulacağız. Belki de oyun şeklini değiştireceğiz. Tekrar eski formumuzu yakalamak mecburiyetindeyiz. Takımın alışkanlık haline getirdiği bir oyun tarzı vardı. Ön tarafta oynayan 2 arkadaşımız takımdan ayrıldı. Bunun da sıkıntısını çekiyoruz." 

- Ersel Uzğur: "Çok pozisyon bulduk" 

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, maç boyunca iyi mücadele ederek ve çok sayıda pozisyon bularak galip geldiklerini kaydetti. 

Yükselen form grafiklerini devam ettirmek istediklerini aktaran Uzğur, "Kasımpaşa'nın gücünü biliyorduk. Futbolcular, 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiler. Az pozisyon verdik. Çok pozisyon bulduk ve bunları değerlendirerek 3 puanı aldık. Bu galibiyet, bundan sonrası adına taraftarlarımızı ümitlendirdi. İyi gidişimizi bundan sonraki maçlarda da sürdüreceğiz." diye görüş belirtti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mustafa Denizli: Var olan kredimizi tüketiyoruz

Terim'in yıkıldığı an! Çok sinirlendi

Zenit'ten iki transfer

Gençlerbirliği 41'de kaldı