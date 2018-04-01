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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Mustafa Denizli şaşkına döndü... İtiraf etti!
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Futbol
01.04.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli şaşkına döndü... İtiraf etti!

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Mustafa Denizli şaşkına döndü... İtiraf etti!

TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli , 1-0 biten Beşiktaş-A.Alanyaspor maçını değerlendirirken, 3 Haziran'daki Fenerbahçe kongresine de değindi.

Mustafa Denizli şunları söyledi...

- Beşiktaş 2 haftadır kendi çizgisinin uzağında bir görüntü vermeye devam ediyor. Bu 3 puanı rahat bir şekilde alabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol görüntüsünü vermesi lazım. Bugün kazandı ama hiç üretken olmayan bir Beşiktaş ve güveni olmayan bir Beşiktaş sahadaydı.

- Son derece önemli bir maçta, Beşiktaş'ın böyle oynayacağını zannetmiyordum. Daha dikkatli ve daha arzulu bir Beşiktaş sahada yoktu. Beşiktaş bu oyunu ile tribünleri de çekemiyor. Beni çok şaşırttılar.

- Beşiktaş'ın oynaması için, Quaresma'nın oynamadığı maçlarda; pozisyon olarak alternatif oyuncular olmadığını görüyoruz. Quaresma varsa güvenli pas atabiliyorlar.

BEKLENEN FUTBOL YOK
- Bu maçı bekleyen Alanya ve Beşiktaş değildi belki. Beşiktaş'ın 3 rakibi de bu maçı bekliyordu. Beşiktaş'ın kopmaması adına önemli bir maç oldu. Alanyaspor'un puana ihtiyacı olduğu bir maçtı. İkinci yarı Mbilla'nın oynamamasını anlayamadım. Beşiktaş'ta en çok topla buluşan oyuncular Pepe, Atiba ve Tosiç oldu.

- Babel'in ikici yarıda; bireysel özelliklerinde, orta saha ve hücum gücünde form düşüklüğü görüldü. Negredo da öyle! Beklediğimiz futbolu oynamıyorlar.

- Geçen hafta Başakşehir karşısında ezik bir Beşiktaş vardı. Bu hafta da 2-3 pozisyon oldu Alanyaspor karşısında. Bunaltan bir Beşiktaş sahada yok. Tolgay , Beşiktaş adına en aktif oyuncu olup, öne doğru oynayan en başarılı oyuncu. Talisca, Beşiktaş'ın en önemli silahı olmakla beraber, kalitesini takımını öne geçirerek gösterdi.

- Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı kongresi olacak. 3 Haziran Fenerbahçe için çok önemli bir gün gözüküyor. (Ajansspor)

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