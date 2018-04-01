Mustafa Denizli şaşkına döndü... İtiraf etti!
TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli , 1-0 biten Beşiktaş-A.Alanyaspor maçını değerlendirirken, 3 Haziran'daki Fenerbahçe kongresine de değindi.
Mustafa Denizli şunları söyledi...
- Beşiktaş 2 haftadır kendi çizgisinin uzağında bir görüntü vermeye devam ediyor. Bu 3 puanı rahat bir şekilde alabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol görüntüsünü vermesi lazım. Bugün kazandı ama hiç üretken olmayan bir Beşiktaş ve güveni olmayan bir Beşiktaş sahadaydı.
- Son derece önemli bir maçta, Beşiktaş'ın böyle oynayacağını zannetmiyordum. Daha dikkatli ve daha arzulu bir Beşiktaş sahada yoktu. Beşiktaş bu oyunu ile tribünleri de çekemiyor. Beni çok şaşırttılar.
- Beşiktaş'ın oynaması için, Quaresma'nın oynamadığı maçlarda; pozisyon olarak alternatif oyuncular olmadığını görüyoruz. Quaresma varsa güvenli pas atabiliyorlar.
BEKLENEN FUTBOL YOK
- Bu maçı bekleyen Alanya ve Beşiktaş değildi belki. Beşiktaş'ın 3 rakibi de bu maçı bekliyordu. Beşiktaş'ın kopmaması adına önemli bir maç oldu. Alanyaspor'un puana ihtiyacı olduğu bir maçtı. İkinci yarı Mbilla'nın oynamamasını anlayamadım. Beşiktaş'ta en çok topla buluşan oyuncular Pepe, Atiba ve Tosiç oldu.
- Babel'in ikici yarıda; bireysel özelliklerinde, orta saha ve hücum gücünde form düşüklüğü görüldü. Negredo da öyle! Beklediğimiz futbolu oynamıyorlar.
- Geçen hafta Başakşehir karşısında ezik bir Beşiktaş vardı. Bu hafta da 2-3 pozisyon oldu Alanyaspor karşısında. Bunaltan bir Beşiktaş sahada yok. Tolgay , Beşiktaş adına en aktif oyuncu olup, öne doğru oynayan en başarılı oyuncu. Talisca, Beşiktaş'ın en önemli silahı olmakla beraber, kalitesini takımını öne geçirerek gösterdi.
- Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı kongresi olacak. 3 Haziran Fenerbahçe için çok önemli bir gün gözüküyor. (Ajansspor)
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