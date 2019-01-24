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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.01.2019 - 21:50, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: Oyuncular turdan dışlanmayı kabul etmedi

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Mustafa Denizli: Oyuncular turdan dışlanmayı kabul etmedi

Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmızı kart görerek bir kişi eksik kalmalarına rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Sahada bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcular, turdan dışlanmayı kabul etmediler. Onları tek tek tebrik ediyorum. Özellikle attığımız golden sonra gerçek anlamda takım olduklarını gösterdiler” dedi. 

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa, uzatmalara giden maçta Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Sahada bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcular, turdan dışlanmayı kabul etmediler. Onları tek tek tebrik ediyorum. Özellikle attığımız golden sonra gerçek anlamda takım olduklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı. 

“Oynadığımız futboldan son derece memnunum” 

Genel olarak takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "2 tane müthiş temposu olan maç oynadık. Bugünkü maç 10 kişi kaldıktan sonra farklı boyuta gitti. Alanya ikinci yarıya çok iyi başladı. 0-0 dış sahada benim sevdiğim sonuç değil. İlk maçta gollü dönüş sağlamak istemiştik. Burada 2 skor Alanya’ya, biri de bize yarıyordu. Hatalar da yaptık zaman zaman. Top kayıpları çıkışlarda oldu. Benim başımda olduğum takımlarda 5-6 defa 10 kişi kalmışımdır en fazla. Çok zordur bu. Biz bugün bu tercihi farklı şekilde kullanmaya çalıştık. Koita ile devam şansımız kalmamıştı. Farklı bir şekilde ve sonradan girenlerin de büyük çabasıyla turu geçtik. 2 kulvarda da yola devam ediyoruz. Oynadığımız futboldan son derece memnunum. Sadece Rize maçında memnuniyetsizliğimi paylaştım takımla. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Eğer bir yere varmak istiyorsak bu mücadeleyi devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Güçlü bir rakibe karşı uzun süre eksik oynadık. Kupa her ülkede sürprizlere açık bir yol. Bundan sonra önce Başakşehir, sonra da kurada rakibimiz olacak takımı düşüneceğiz. Bugün bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcularımı tek tek kutluyorum” açıklamasında bulundu. 

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