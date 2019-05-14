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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli istifasını açıkladı!

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Mustafa Denizli istifasını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, ligin bitimine 2 hafta kala istifa etti.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Mustafa Denizli imzasıyla yayımlanan açıklamada, ikinci devrede takım planlandığı noktada olmadığı için deneyimli teknik adamın görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Mustafa Denizli'nin açıklaması şu şekilde: "Bu sezon görev yaptığım Kasımpaşaspor camiasında büyük hedefler koyduğumuz, Süper Lig yarışında, ikinci devre itibarıyla düşündüklerimizi gerçekleştiremediğimiz bir noktadayız. Bu durum başta şahsım olmak üzere, takımımda ve yönetimimizde olumsuz bir psikolojik ortamın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bütün kariyerim süresince, hep büyük düşünerek hedeflerimi gerçekleştirdim. Ve hayatımda ilk defa koyduğum hedefin, sonuç ile bağdaşmadığına büyük bir üzüntüyle tanıklık ediyorum. Hiçbir başarı veya başarısızlık sana güvenen ve yol arkadaşın olan yönetim, taraftar idari ve teknik yardımcılarım tüm kulüp çalışanlarım ile kurduğum iyi ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermemeli. Dolayısıyla bu iyi ilişkiler çerçevesinde görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte benimle birlikte yol alan başta Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik kadrolarımız, taraftarlarımız, tüm kulüp çalışanlarımıza ve elbette futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Kasımpaşa, Öztürk ve Çoker'e emanet 

Teknik direktör Mustafa Denizli ile yolları ayrılan Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de kalan iki haftada yardımcı antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde sahaya çıkacak. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik kadromuzda yer alan antrenörlerimiz İlyas Öztürk ve Erkan Çoker, sezon sonuna kadar A takımımızı çalıştıracaklar ve son iki resmi maçımızda teknik sorumlu olarak görev alacaklardır." ifadeleri yer aldı. 

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Mustafa Denizli istifasını açıkladı

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