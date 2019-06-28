Mustafa Denizli: İstediğiniz her şeyi yapacağız
İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör’ün yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde İran’a giderek resmi imzayı atan tecrübeli teknik adam dün kırmızı beyazlı
ekiple ilk çalışmasını gerçekleştirirken, Traktör taraftarları da Sahand Stadı’nı bir maçtaymış gibi doldurdu. Antrenmanı binlerce taraftar takip ederken Denizli, kendisine yapılan tezahüratlara tribünlere giderek karşılık verdi. Denizli burada taraftarlara da bir konuşma yaparak “Bu kadroyla bu sene sizin istediğiniz her şeyi yapacağız. Sizlerle en kısa zamanda stadyumda maçlarımızda buluşacağız. Size layık bir takım yaratacağız. Aramıza katılacak yeni futbolcular olacak. Yönetim bana her konuda yardımcı oluyor. Tek bir hedef var. Sizin isteğiniz... Ne istiyorsanız onu yapacağız” diyerek şampiyonluk hedefine vurgu yaptı. 69 yaşındaki teknik adam Traktör ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Denizli, İran’da daha önce Pas ve Persepolis takımlarını da çalıştırmıştı.
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