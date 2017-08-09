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Mustafa Denizli geri dönüyor!

Son olarak Eskişehirspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, ekrenalara geri dönüyor.

Hürriyet Haber
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3 büyük takımı şampiyon yapan tek teknik direktör Mustafa Denizli, ekranlara geri dönüyor… Eskişehirspor’un başında Spor Toto Süper Lig biletini finalde penaltılarla kaçıran tecrübeli teknik adam, TRTSpor’da ‘Stadyum’ programında yer alacak

Ersin Düzen’in sunduğu programda Denizli’nin partneri Ali Gültiken olacak. Geçen sezon bu programda yorum yapan Giray Bulak’ın TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’un başına geçmesinin ardından TRTSpor bu boşluğu Mustafa Denizli ile doldurdu. Denizli, 2014-2015 sezonunda o zamanki adıyla Lig TV’de Süper Lig’i yorumlamıştı. (CNN Türk)

Mustafa denizliteknik direktörfutbol
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