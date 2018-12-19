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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.12.2018 - 19:34, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: "Bu yolda devam edeceğiz"

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Mustafa Denizli: "Bu yolda devam edeceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Menemen Belediyespor yardımcı antrenörü Soner Erdurmuş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki kulvarda da yollarına devam ettiklerini belirten Mustafa Denizli, "Ligde son 2 haftada oynadığımız iyi futbolun karşılığını alamamıştık. Kupada ilk maçta skor avantajını yakalamıştık. Ama kupa maçları sürprizlere gebe maçlardır. Bu açıdan dikkatli hazırlandık. Bunu da sahada skor olarak yansıttık. Her geçen tur daha zorlu bir rakiple karşı karşıya bırakıyoruz. Umarım ligde de kupada da düşündüğümüz hedefleri buluruz. Futbol oynama açısından zor bir havanın olduğu bir gündü. Menemen kendi liginde şampiyonluğa bir takım. Kupada daha önce birçok Süper Lig takımı elendi. Bu hava şartlarında iyi mücadele ortaya koyan bütün futbolcuları kutluyorum. Cuma günü kura çekilecek. Bu yolda da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SONER ERDURMUŞ: "BUGÜN KASIMPAŞA'DAN DAHA ÇOK POZİSYONUMUZ VARDI"

İlk maçta aldıkları dezavantajlı skorla bu maça çıktıklarını belirten Soner Erdurmuş, "Güzel bir müsabaka oldu. İlk maçın dezavantajıyla buraya geldik. 30'uncu dakikaya kadar denk bir oyun sergiledik. Süper Lig takımlarına karşı basit hatalar yaptığınız zaman ceza kesiliyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün Kasımpaşa'dan daha çok pozisyonumuz vardı. 3'üncü dakikada Umut golü yapabilse çok farklı olabilirdi. Bizim hedefimiz lig. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Onun için de iki maçta da rotasyona gittik. Oynamayan oyuncularımızı değerlendirdik. Kasımpaşa'yı bir üst tura yükseldikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

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