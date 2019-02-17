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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: "Bu kötü seriyi kıracağız"

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Mustafa Denizli: "Bu kötü seriyi kıracağız"

Galatasaray’a sahasında 4-1 kaybeden Kasımpaşa, ligde üst üste 5. mağlubiyetini alırken, Teknik Direktör Mustafa Denizli, maçın ardından konuştu. Bu durumdan yüzlerinin akıyla çıkacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, yarından itibaren çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. 

Süper Lig’in ikinci yarısında puan alamayan Kasımpaşa, sahasındaki maçta Galatasaray’a 4-1 mağlup olurken, Teknik Direktör Mustafa Denizli maçın ardından soruları yanıtladı. Kötü serinin devam ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Denizli, “İlk yarıda yakaladığımız iyi serinin tam tersini yaşıyoruz. İlk yarının sonunda ikinci sıradaki ekiple aynı puanda bitirdiğimiz lige çok kötü bir başlangıç yaptık. Oyuna iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Gol attık, gol kaçırdık. Ama yediğimiz golden sonra problemler yaşadık. Bunu değiştirecek olan bizleriz ve bunu yapacağız. Önümüzdeki süreç çok önemli bizim adımıza ve bu dönüşü yapacağız. Bunu yapmak için de yaptığımız hatalara mutlaka çare bulacağız. Çok fazla bir şey söylemem gerekmiyor. Bu mücadeleden mutlaka yüzümüzün akıyla çıkacağız. Futbolcularım da, ben de, camiamız da üzülüyor. Ama bunu değiştirecek potansiyelimiz var. Yediğimiz goller, bizim adımıza, bir Süper Lig takımının yaşamaması gereken pozisyonlardan kaynaklandı. Öyle ya da böyle çareyi bulacağız pes etmeyeceğiz. Güçlü bir takıma karşı kaybettik. Final pasları da vuruşları da bizden daha beceriliydi. Neticede üzüldüğümüz bir 90 dakika oldu” diye konuştu. 

“Bu kötü seriyi kıracağız” 

Ligde yapabilecekleri en iyi dereceyi yapmak istediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Mustafa Denizli, “Yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak istiyoruz. Buna benzer bir seri ilk yarıda da yaşanmıştı. Puan alamadığımız maçlar oldu. Bir değişim yaşadık. Tahminimizden daha fazla etkilendik. Aramıza kattığımız arkadaşlarla, takımın oyun pozisyonunu değiştirmek için gereken süreç şu ana kadar yaşanmadı. Bazı oyuncularda beklemediğim düşüşler oldu. Bunları yaşadık. En kısa sürede yeniden toparlanacağız. Önümüzde bizim adımıza çok önemli 3 maç var. Mutlaka bu kötü seriyi kıracağız” dedi. 

Ligin ikinci yarısında gol yedikten sonra kırılmalar yaşadıklarını söyleyen Denizli, “Yediğimiz gole kadar, oyun düşündüğümüz gibi gerçekleşti. Golü de bu düşüncemizle bulduk. Bir de İlhan’ın karşı karşıya bir pozisyonu vardı. İlk yarıda yediğimiz gollerde kırılganlık göstermiyorduk ama ikinci yarıda, yediğimiz gollerden sonra kırılganlık yaşıyoruz. Yarından itibaren bu konular üzerine çok çalışmamız lazım. Özellikle savunma olarak ve takım savunması olarak yaptığımız bazı eksikler var. Rakipten daha fazla koşmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Önemli olan doğru koşuları yapmak. Verilere bakıldığında skorla bağdaştıramıyorsunuz ama futbol öyle bir oyun değil. Biz bu akşam bunu yaşadık” diyerek sözlerini tamamladı. 

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