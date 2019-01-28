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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.01.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: “Bu fark mutlaka kapanacak”

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Mustafa Denizli: “Bu fark mutlaka kapanacak”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir karşısında istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ancak açılan puan farkını da kapatacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “3 gün evvel kupa maçının bugün olumsuzluğunu yaşadık. İlk yarıda kendi çizgimizin altında olduk. İkinci yarıda dönüş aradık fakat başaramadık. Son derece pozitif futbol oynayan kaliteli bir takımla mücadele ettik. Ligin ilk yarısında da kaybettiğimiz maçlar oldu. Bunlar bizi koyduğunuz hedeflerin arkasına düşürmez. Bu fark mutlaka kapanacak. Maçın ilk yarısında tahminlerimizin gerisinde pas hatası yaptık. İkinci yarında bunu değiştirmeye çalışan bir takım vardı. 3 oyuncunun kadroda olmaması bir handikaptı. Telafi edilmeyecek kayıplar değil. Mutlaka telafi edeceğiz ve düşündüğümüz sonuçları alacağız” diye konuştu.

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