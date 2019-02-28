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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.02.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: "30 yıldır böylesini yaşamadım"

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Mustafa Denizli: "30 yıldır böylesini yaşamadım"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında 3-1 yendiği Kasımpaşa'yı deplasmanda da 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Kupa bizim ikinci derecede önemli hedefimizdi. Bu takımdan bunu beklemek hakkımızdı. 6-7 hafta önce Türkiye'nin en fazla gol atan takımıyken, şu anda gol atmakta zorlanıyoruz. Düşünmediğimiz oranda da gol yiyoruz. Psikolojisi olumsuz etkilenen bir grubuz şu an. Yaşadıklarımız bizi mutlu etmiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bugün turu geçmek istemedik, her şeyimizi ortaya koymadık desem yanlış olur. Ama yanlış yaptığımız işler de çok. Bu kadar istiyor ama bir anda bir pozisyon olduğunda kırılganlığımız başlıyor. Bu durumu değerlendireceğiz. Bütün bunların sebeplerini değerlendireceğiz. En sağlıklı neyse yarın buluruz. Bulmak mecburiyetindeyiz. Kasımpaşa'ya önemli işler yapmak için geldik. Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı. Tam tersi düşünmediğimiz tablo ile karşılaştık. Bütün bunların yanında kariyerimde bunun yarısı bir seri yaşamadım. Dolayısıyla bu beni yaralayan bir görüntü. Üzüntüm kat kat arttı. Geriye dönüp baktığım zaman, 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım. Çok zor bir durum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Aklımızda hep bir ilerisi vardı ama gerçekleştiremedik. Büyük umut bağladığımız kupaya veda ettik" dedi. 

KAHYAOĞLU: "MUTLUYUZ VE MEMNUNUZ"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Rövanşa skor avantajıyla çıktık. Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz" şeklinde konuştu.

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