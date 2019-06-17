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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.06.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: "1 yıllığına anlaştık"

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İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere bu ülkeye gitti.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen Mustafa Denizli, bilet işlemlerini tamamladıktan sonra pasaport kontrolünden geçti.

İran merkezli hava yolu şirketi Ata Airlines'in uçağıyla Urmiye kentine hareket eden Denizli, uçuş öncesinde havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de görev yaptığı için İran'ın bildiği bir ülke olduğunu söyledi.

Çok sayıda arkadaşının bu ülkede olduğunu belirten Denizli, "Daha önce Tahran'daydım, şimdi Tebriz'de olacağım. Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız. Gidince kısa bir çalışma yapacağız, kamp ve kadro ile ilgili. Aşağı yukarı 40 gün sonra da lig maçları başlıyor. Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek." diye konuştu.

Denizli, ülkedeki kurallar gereği sadece 3 yabancı futbolcu transferi hakkının bulunduğunu ve halihazırda 2 yabancının takımın kadrosunda yer aldığını hatırlatarak, 3'üncü yabancı hakkını bir Türk futbolcudan yana mı yoksa başka bir ülke oyuncusundan yana mı kullanacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Traktör Sazi taraftarlarının bir hayli iddialı olduğunu vurgulayan Denizli, "Ortalaması 60-70 bir taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli, Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaştığını belirtti.

Havalimanında Denizli'yi gören bazı yolcular teknik direktörle fotoğraf çekildi.

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