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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.08.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Mustafa Dalcı: "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige hazırız"

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Mustafa Dalcı: "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige hazırız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, genç ve yetenekli bir kadroyla lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Mustafa Dalcı, yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurguladı.

Yönetimle ortak görüş doğrultusunda, maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yolları ayırdıklarını belirten Dalcı, "Kadromuz geçmiş sezonlara oranla gençlerden kurulu. Hepsi birbirinden yetenekli, karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige hazırız. Oyuncularımız, kamp süresince oynadığımız maçlarda beklentilerimizi büyük oranda sahaya yansıttı. Belli bölgelerdeki eksiklerimizi yönetimimize bildirdik. Bu bölgelere yapılacak takviyelerle ligde önemli işlere imza atacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk haftasında yarın Boluspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Dalcı, "İlk maçımızı evimizde oynayacak olmamız avantaj. Boluspor bu sezon yaptığı transferlerle iyi bir kadro oluşturdu. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Boluspor karşısında sahada herkesin üstüne düşen görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Hak edenin kazandığı, kazasız belasız bir sezon olması en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Dalcı: İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige hazırız

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