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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Ofsayt ve penaltı...
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Sıradaki Haber:Şenol Güneş: Hedefimiz Galatasaray'ı ve Başakşehir'i geçmek

Futbol
25.02.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Ofsayt ve penaltı...

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Yazarımız Mustafa Çulcu, maçın kritik anlarını yorumladı, vahim hatalara dikkat çekti.

F.BAHÇE’nin golünde Giuliano topa vurduğunda kaleci ileride, Fernandao ile çizgi arasında sadece Vida var. Açık ofsayt.

Maçın 37. dakikasında Isla ile Quaresma arasındaki top kapma mücadelesinde Portekizli çabuk davranıyor, F.Bahçeli oyuncu onun ayağına basıyor. Net bir penaltı. Ayrıca Isla’nın ikinci sarıdan ihracı gerekir.

KALECİ Fabri’nin çıkardığı top Giuliano’nun önüne geliyor. O topa vurduğunda kale içinde kaleci yok, sadece Vida var. Çekilen şut onun ayaklarından dönüyor. Şut çekildiği an Fernandao, kale çizgisiyle arasında sadece bir futbolcu yani yalnız Vida olduğu için ofsayt durumda. Vida’dan seken top Fernandao’ya geliyor. Dolasıyla pozisyon açık ofsayt. Yardımcı hakem Tarık Ongun ve hakem Cüneyt Çakır pozisyonu değerlendiremedi.

RAKİPTEN GELME DEĞİL
Burada “Rakipten gelen top” yorumu yapanlar olabilir. Ancak pozisyonda Vida topu “bilerek kurtarıyor”, “bilerek oynamıyor.” FIFA bunu bu şekilde ifade ediyor. “Bilerek kurtarma” ifadesi kullanıyor. “Bilerek kurtarma”ya “rakipten gelen top” değerlendirmesi yapılamaz. Ayrıca tekrarlayalım, zaten daha top Vida’ya gelmeden Fernandao ofsaytta. Bu yüzden rakipten gelen topla ilgili bir yoruma gerek dahi yok.
Bu golün öncesinde Gökhan Gönül’ün ortasında kayarak gelen Neto’nun top sırtından dönüyor. Penaltı söz konusu değil.

Mustafa Çulcu son noktayı koydu Ofsayt ve penaltı...


FERNANDAO’YU GÖRMEDİLER
Gol sevincinde Fernandao’nun yaptığı el hareketi, gelenek göreneklerimize ters olduğundan, küfür hareketi olarak değerlendirilip kırmızı kart gerektirirdi. Hakemler o sırada yabancı madde geldiği için yerde yatan Mehmet Topal’a odaklandığından pozisyonu görmedi diye düşünüyorum.

37. dakikada Quaresma-Isla top kapma mücadelesinde. Quaresma topa vuruyor, Isla geç kalıp rakibinin ayağına basıyor. Bunun kararı penaltı olmalıydı. Daha önceden sarı kartı olan Isla’nın ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi. Cüneyt Çakır yakın olduğu pozisyonda tereddüt etti, penaltı vermeye yakın bir vücut dili vardı. Yardımcıdan destek gelmeyince “Devam” dedi.

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