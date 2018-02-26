Mustafa Cengiz'e nezaket ziyareti
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk ve derneğin üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen ziyarette Galatasaray 2. Başkanı Ahmet Şenkal da yer aldı. Toplantıda gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, başkanımız Mustafa Cengiz'e Galatasaray Spor Kulübü'nün kaligrafik kuruluş logosunu hediye etti.
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