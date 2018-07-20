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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
20.07.2018 - 20:01, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den UEFA ve Ndiaye açıklaması

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Mustafa Cengiz'den UEFA ve Ndiaye açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarlar Dernekleri toplantısında konuştu.

Galatasaray Taraftarlar Dernekleri Toplantısı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Genel Sekreter Kaan Kançal, Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Başkanı Eren Cicioğlu ve Galatasaray Taraftar Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnsanı bir camia için mücadele vermesine, yorulmasına neden olan; onu mutlu eden, ayakta tutan neden sizsiniz ve bu varlık insanı mutlu ediyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden geldiniz. Ben de sizin gibi bir taraftarım. Sizin gibi yüreğinde Galatasaray sevgisini paylaşmayı ve sahiplenmeyi hisseden bir taraftarım. Öncelikle 80'e yakın taraftar derneklerinin bir araya gelmesi, böyle bir katılımın ve birlikteliğin olması sanırım ilk defa oluyor. Hep tanıdığım yüzleri burada görmek beni çok mutlu ediyor. Çok samimi söylüyorum, elimden gelse tek tek bütün etkinliklerinize gitmek isterim. Çünkü söze başlarken dediğim gibi biz yöneticileri ayakta tutan sizin oradaki varlığınız. Siz olmasanız biz bir hiçiz. Zaten böyle bir mücadeleyi sürdürmek anlamsız olur. Bunu bilmenizi özellikle istiyorum. Yarın da Cenevre'ye gitmek durumundayım. Hem arkadaşları görmek hem de takımı bir görmek açısından. Sağ olsun hem bizim Abdurrahim Albayrak orada hem de sevgili Fatih hocamız orada. İçim rahat ve burada özellikle mali sorunlara daha çok zaman ayırabiliyorum. UEFA'ya zaman ayırabiliyorum. Aslolan mücadele etmek, vizyon sahibi olmak, sistemi oturtmak ve en önemlisi iyi niyetli bir Galatasaraylı olmak. Sevgili Özgür'e ve size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"UEFA İLE İLGİLİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

UEFA ile ilgili yapılan anlaşmayla ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, "UEFA ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Buraya biraz gecikmemin nedeni de yine UEFA. Islak imzalı yazıyı vermek durumundayım. UEFA ile ayın 12'sinde katılım belgesi imzaladık. Sonrasında yapılandırma anlaşmasını imzaladık. Kıta Avrupası Hukuku rönesans ve reformu geliştiren bir kültür. Yani Avrupa, insan hakları ve demokrasinin tebarüz ettiği yer. Kendi imzasına sahip çıkmayan bir Avrupa bunun bedelini yine hukukun içinde kalmak şartıyla çok ağır öder. Bu bir tehdit değil, realite. Biz ne özel bir ilişki kurduk ne de bir şey verdik. Biz sadece kendimizi anlattık. Ve bu 5 ayda taraftar ayağa kalktı. Bu ayağa kalkışı anlattık. 5 ayda bizim rakamlarımız belliydi. 600 milyon lirayı aşkın hasılat yarattık ve ödedik. Bunun içinde sadece bir transfer var. Onu da tabii ki güzel yaptık. Ndiaye'yi yüksek bedelle verdik. İnşallah daha düşük bedelle belki gelir belki gelmez, o ayrı konu" dedi.

"GALATASARAY'A DESTEĞİNİZİ YİTİRMEYİN"

Taraftarlardan takıma destek olmalarını isteyen Cengiz, "Değerli arkadaşlar, Galatasaray'a desteğinizi yitirmeyin. Biz bugün varız, yarın yokuz. Biz doğru yolda yürüdüğümüz müddetçe Galatasaray'a desteğinizi istiyoruz. Şahsımıza destek hiç önemli değil. Benim sizden istirhamım birbirinizi sevin, birbirinize sahip çıkın. İnşallah Ağustos'ta başlayacak olan ligimizde Galatasaray'ı yine en iyi yerlere taşırız ve şampiyonluklara ulaştırırız. Sizlere tekrardan hoş geldiniz diyorum. Destekleriniz için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum" şeklinde konuşmasını tamamladı.

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