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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.10.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması: "Yargılanmak istememiz iyi bir şey"

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Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması: "Yargılanmak istememiz iyi bir şey"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı çıkışında basın mensuplarına konuştu. UEFA toplantısı öncesinde Galatasaray’ın kendisini rakamlarla kanıtladığını söyleyen Cengiz, hakemlerle ilgili olarak da, “Hakemler adalet dağıtmaya kalkmasın, gördüğünü çalsın” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İsviçre seyahati öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gomis’le ilgili çıkan haberler üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Cengiz, “Gomis konusunu okuyunca üzüldüm. Gomis değerli bir insan. Ben 1 günlüğüne gitmiştim. Beni tanımadığını zannettim. Meğerse yeni ortaya çıktı, bile bile selam vermemiş. Versen ne olur vermesen ne olur. Selam, Allah’ın selamı. Güldüm açıkçası. Çünkü ben hiçbir deplasmanda ne otele gidiyorum, ne uçağa. Bizde ve Galatasaray’da genel olarak, çok özel bir durum olmadıkça, başkan hiçbir transfere, hiçbir satışa direkt müdahale etmez. Hele ki teknik ekibin başında Fatih Terim gibi bir isim varken. Şu gitsin, bu alınsın demeyiz ve böyle bir olayın içine girmeyiz. Burada tümüyle yetki ve karar, Fatih Terim ve ekibine aittir. Bunu söylerken de onları eleştirmek için söylemiyoruz. Ama hukukta bir deyim vardır, sorumlu biziz. Kusursuz sorumluluk diye bir ilke vardır. Ben başkanım ve forveti de almalıydım. Burada kusur benim. Gomis’i biz zorla yollamadık. Ülkemiz değerli bir futbol ülkesi. Feghouli’ye Arap ülkesinden bir teklif geldi ama gitmedi. Gomis köle mi ki biz gönderelim. Zaten gönderme gücümüz olsa, yüreğimizde bir kişi vardı ama hala duruyor. Futbolcuyu nerede alıp gönderiyorsun. Adam senelerde yatıyor, milyonlarca Lira kazanıyor. Gomis de 150 milyon TL gibi bir gelir elde etti. Yolu ve bahtı açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray kendisini kanıtlamış durumda”

Bugün İsviçre’ye giderek yarın UEFA ile görüşecek olan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili olarak, “Bu konuşmayı özellikle UEFA için yapıyorum. Normalde demeç vermiyorum. Bazı arkadaşlar telefonlarını açmadığım için bozuluyor. Küçük gördüğümden değil, yanlış ifadelerim olabiliyor. UEFA’da 2 kurul var. Kabaca tarif edersek, birisi savcılar kurulu, diğeri hakimler kurulu. Oradaki bir hukukçu, bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. İyi tarafı yeniden yargılanmamızı istemesi. Çünkü elinden men etme gibi yetki vardı. Bu süreci inşallah başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini sadece lafla ya da kulis çalışmasıyla değil, rakamlarla kanıtlamış durumda. Uçağın kalkışı gibi kalkıştayız ve inşallah kuş sürüsüne çarpmayız” diye konuştu.

“Hakemler adalet dağıtmasın”

Fikret Orman’ın basın toplantısıyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, “Birinin bir maçta, yarışta ya da eylemde canı yanarsa ve bağırıyorsa bunu anlayışla karşılamak lazım. Değerli bir rakibimizin hakemden ötürü, haklı ve objektif olarak canı yanmış ise, bunu saygıyla karşılarız ve bunun tekrar etmesini istemeyiz. VAR olayında daha sene başında kupa kaybettik. Bize göre kırmızı karttı pozisyon ama hakeme göre değildi. Ama ne yapabiliriz. VAR sistemi yeni oturuyor. Şimdi ‘Sen 3 puan öndesin, iyi durumdasın’ diyenler olur. Hakemlerden tek ricam, lütfen adalet dağıtmasınlar. Birine penaltı verdim, buna da vereyim demesinler. Hakem gördüğünü çalacak. Yanlış görebilir hiç önemli değil. MHK Başkanı ya da TFF Başkanı bir takımın fanatik taraftarı olabilir. Bu iyi bir şey, demek ki futboldan yana. Ama sahaya çıktığında, görev aldığında adaletten şaşıyorsa, yazıklar olsun derim. Bizim bütün maçlarımızı Fenerbahçe’li hakemler yönetsin. Ama adaletli yönetsin, hiç sıkıntım yok. Hakemler, hakim olmasın ve adalet dağıtmasın. Bir de şu 9.15 çizgisine ne olur dikkat etsinler. TFF’den de ricam, sahalar berbat, 18 kulüp milyonlarca Lira harcıyor ve futbolcular çok rahat sakatlanır hale geliyor” açıklamasını yaptı.

“Gereğini federasyon yapar”

UEFA’ya aleyhlerinde bireysel olarak 4300 dilekçenin gittiğini söyleyen Cengiz, “Ama bu herhangi bir kulüpten değil. Münferit taraftar dilekçeleri. Tabii bunlar Avrupalıyı etkiliyor. Ama sizin savunmanız güçlüyse, dürüst ve şeffafsanız doğru duvarsınızdır ve yıkılmazsınız” dedi. Son olarak hakemlere tekrar değinen Cengiz, “Bizim camia yıllardır bize bağırıp çağırıyor, hakemlerle ilgili. Her canı yanan her hafta bağırırsa olmaz. Ben sizinle ilk kez Kayseri’nin soğuğunda tanıştığımda çok fazla konuşmayacağımı söylemiştim. Eğer yendiğimizde konuşursam sevinçle rakibi kırarım, üzüntülü konuşursam yine rakibi ve hakemi kırabilirim. Yine aynı görüşteyim. İnsandır, hata yapar ama üst üste kötü niyetliyse, düzenli olarak can yakıyorsa, ilgili federasyon gereğini yapar diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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