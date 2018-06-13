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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
13.06.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Trezeguet itirafı! Ceza açıklaması...

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Mustafa Cengiz'den Trezeguet itirafı! Ceza açıklaması...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA yetkilerinin ilk görüşmede, kendilerinin en riskli kulüp olduğunu söylediğini belirterek, "Fakat biz eğrileri doğru yere getirdik. Bunu taraftarımızla birlikte yaptık" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz UEFA kararı sonrası beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Cengiz; "Biz asla moralimizi bozmadık ve bu 4 ay içerisinde UEFA ile sürekli görüştük ve UEFA yetkilileri bizim verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuzu net olarak gördü. UEFA'ya ilk gittiğimizde yüzümüze tokat gibi vurulan bir söz vardı. Daha önce UEFA'ya taahhüt ettiğimiz miktar üç yılda toplam 5 milyon Euro'ymuş. Oysa bizim net zararımız 147 milyon Euro olarak oluşmuş. UEFA yetkilileri ilk görüşmemize 'Masamızdaki en riskli kulüp sizsiniz!' diye başlamışlardı. Fakat biz eğrileri doğru yere getirdik. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaptık. Biz sadece doğru anlattık. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak 35 milyon Euro net gelir elde edeceğiz. Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 Milyon Euro'ya çıkabilir. Biz bu hakkı kazandık" dedi.

"İtalyanlar Nagatomo'nun fiyatını iki katına çıkardı"

Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, "Nagatomo'nun kulübüyle görüşüldü. Bizim verdiğimiz rakam, yapılacak fedakarlığın en üst rakamıdır. İsteğimizi İtalyanlar da hissetti ve verdiğimizin neredeyse 2 katı rakamla karşımıza çıktılar. Nagatomo, açık ve net Galatasaray'ı istediğini kulübüne söyledi" ifadelerini kullandı.

TREZEGUET'İ KİRALAMAK İSTİYORUZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trezeguet'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a telefonla bağlanarak, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 16 gol atan Mısırlı oyuncu Trezeguet'i takımda görmek istediklerini açıkladı. Cengiz, yaptığı açıklamada, "Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon Euro serbest madde kalması doğru. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz" dedi.

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