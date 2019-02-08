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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: İHA
08.02.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den transfer müjdesi

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Mustafa Cengiz'den transfer müjdesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim ve forma ön sponsoru Doğa Sigorta oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 

Galatasaray Spor Kulübü ile Doğa Sigorta arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Türk Telekom Stadı’nda yapıldı. Bu anlaşmaya göre Doğa Sigorta, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın yeni isim ve forma ön sponsoru oldu. İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Başkan Vekili Nabi Kırmızı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve basketbol takımının teknik heyeti ile oyuncular katıldı. 

Sponsorluk için teşekkür eden Başkan Mustafa Cengiz, “Bu zor ekonomik konularda elini taşın altına koyan insanlar varsa unutulmaz. Sponsorların azaldığı dönemde elini taşın altında koyan bir kuruluş çıktı. Adı amatör olan, profesyonel hizmet eden ve amatör ruhla mücadele eden basketbol takımımız için elini taşın altında koyan Doğa Sigorta’ya ve Nihat Kırmızı’ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluk olarak genel bir daralma var. Avrupa’da basketbol bütçelerinde daralma var” diye konuştu. 

Mustafa Cengiz: “Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır” 

Basketbol şubesinde küçülme olmadığını ve kendi kendine yetme durumu olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Küçülme yok. Ama harcamalarınızı kısmanız gerekir. Savurgan olamazsınız. Birikiminizi savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon Euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon Euro. 2 kattan fazla bütçe daralması yapmışız. Başarı noktasında ise tam tersi bir durum var. Geçen sene aynı dönemde 10., bu sene 5. sırada bulunuyor. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon Euro, bu sene ise 0.9 milyon Eruo. Geçen yıl 9., bu yıl 6. sırada bulunuyor. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. Galatasaray’ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Mustafa Cengizden transfer müjdesi



Nihat Kırmızı: “Galatasaray, yurt dışında Türkiye’nin en başarılı markası ve kulübü” 

Galatasaray ve Doğa Sigorta'nın, Türkiye’nin en önemli iki markası olduğunu ifade eden Nihat Kırmızı, “Galatasaray, yurt dışında Türkiye’nin en başarılı markası ve kulübü. Yurt dışında Galatasaray sosyal olarak da çok önemli katkılar sağlamaktır. Galatasaray’ın ülkemize turizm ve ekonomik olarak katkıları vardır. Yurt dışında futbol değil, basketbol takımını da takip eden insanlar var. Galatasaray 13 branşta en iddialı takım olmuştur. Avrupa’da ülkemize en çok kupayı getirmiş olan Galatasaray’dır. İsimlerinin yan yana gelmesi beni ayrıca mutlu etmektedir. Sürdürülebilir fayda sağlamasını istiyoruz. Bizim amacımız anlık değil, sürdürebilir bir iş birliği. Başkanımız Mustafa Cengiz’e teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray İş Adamları Derneği, Galatasaray’ın her zaman yanında olacak” diye konuştu. 

Mustafa Cengiz: "Galatasaray istediği zaman transfer yasağını kaldıracak güçtedir" 

Erkek basketbol takımında bulunan transfer yasağı hakkında sorulan soruya da cevap veren Başkan Cengiz, “Transfer yasağı göreve geldiğimizde de vardır. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak. Göreve geldiğimizde basketbolun 50 milyon TL borcu vardı, 20 milyon TL’sini ödedik. Bütün branşlarda borç var. Borçlanmayı durdurduk. Kredilere 300 milyon TL ödedik. 200 milyon TL verginin de 160 milyon TL’sini verdik. İflas edilmiş görüntüden karlılık dönemine geçtik. Galatasaray istediği zaman transfer yasağını kaldıracak güçtedir. Bu bağlamda hükümetimize de teşekkür ederiz. Amatörlere destek yasası çıkardı. Galatasaray olarak en son 7 milyon TL vergi stopajı ödedik. Bu yine amatöre dönüyor" dedi. 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, en yakın sürede yeni transfer için toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi. 
İmza törenin ardından basketbol takımının da katılımıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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