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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.09.2019 - 00:21, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den son dakika Fenerbahçe maçı açıklaması

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Mustafa Cengiz'den son dakika Fenerbahçe maçı açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü yapılan divan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Riva-Florya projesisinin feshi ile ilgili konuşan Cengiz ayrıca Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerini de dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü yapılan divan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu işin sükunetle, sulh ile hem devletimizin hem Galatasaray’ın hem de müteahhitlerin yararına olacak şekilde çözüleceğine inanıyorum. Evet önümüzde bir sorun var ama çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki iyi niyet olsun" dedi.

Galatasaray’da Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olduğu Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya 400'e yakın divan üyesi ve kulüp üyesinin katıldığını belirten Başkan Cengiz, "Toplantının olma nedeni Emlak Konut’un yaptığı feshi ile ilgili KAP açıklaması. Hem camiamız hem de spor camiası bunu merak ediyordu. Milyar dolarlık evimizi, barkımızı verdik. Karşılığında bir şey de elde etmiş değiliz. 2 yıl önce alınmış Emlak Konut’un bize ödemesi gereken 508 milyon TL kırdırılmış ve transferler yapılmış. Harcamalar yapılmış. Bu gayet doğal. Ama siz bütün milyar dolarlık Riva ve Florya’daki haklarınız kalkıp 340 milyon TL’ye vermezsiniz. 60 milyon Euro yapar. Çok düşük bir bedel. Öncelikle rakip camialar için söylüyorum, yanlış anlamasınlar. Florya ve Riva bizim evimiz, barkımız. Florya’yı 60 milyon Euro’ya satacak halimiz yok. Galatasaray camiası müsterih olsun. Ama Emlak Konut’un da beklentileri var. Son yapılan açıklama herkesi vurdu" diye konuştu.

"Riva projesi kesinlikle yürüyor, yürümeye de devam edecek"

Riva’da inşaatın sürdüğünü ifade eden Mustafa Cengiz, "Riva projesi kesinlikle yürüyor, yürümeye de devam edecek. Kemerburgaz’a üzerinde ruhsatsız olarak işgal eden şahsın mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı var. Biz bu nedenle o süreci tamamlayamıyoruz. Hukuk devletinde bizim cebren bir yeri işgal etme diye bir şeyimiz olamaz. Biz hukuka uymak zorundayız. Bugün burada şunu gördük; camiamız bu konuda çok hassas. Yönetime gereken desteği veriyorlar. Haklarımızın korunması açısından aşırı hassasiyet gösteriyorlar. Devletimiz stattan beri büyük destek oldular. Her zaman da oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben yine de bu işin sükunetle, sulh ile hem devletimizin hem Galatasaray’ın hem de müteahhitlerin yararına olacak şekilde çözüleceğine inanıyorum. Evet önümüzde bir sorun var ama çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki iyi niyet olsun" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu

Yeni Malatyaspor maçında Florin Andone’nın kaleci tarafından müdahalesinin sorulması üzerine Cengiz, “Ben o konuda bireysel bir şey söylemem. Yakışık almaz. Futbolu bu noktaya başkan olarak indirgeyemem. Dün Türkiye her şeyi gördü. Daha önceki maçları da gördü. Türk halkı akıllıdır, zekidir. Bütün olayları süzer. Her şeyi görür. Her şey meydanda. Adil, dürüst bir yarış diliyorum" diye cevap verdi.

Başkan Mustafa Cengiz, ligde bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili endişesinin olup, olmadığının sorulması üzerine ise, "Hiçbir endişemiz yok. Aslanlar gibi çıkarız oynarız. İnşallah hak ettiğimiz galibiyeti alırız" dedi.

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