Mustafa Cengiz'den sevk açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRTSPOR'a özel açıklamalarda bulunurken, PFDK sevklerine sert tepki gösterdi.
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler açıklandı. Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e kadar önemli isimler ve futbolcular, Fenerbahçe'den ise iki futbolcu PFDK'ya sevk edildi.
Mustafa Cengiz, Schalke maçı öncesi TRTSPOR'un sorularını yanıtladı.
İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları:
Biz ağır konuşmasını da biliriz ama bundan imtina ediyoruz. Suskunluğumuzu yanlış anladılar. Bugüne kadar hiç ağzımızı açmadık ve buna rağmen bunlar yapıldı.
Suskunluğumuzu pasiflik olarak gördüler. Bizim suskunluğumuz asaletimizden geliyor. Bana göre karşı taraf fitili ateşledi. Onlara göre de biz ateşlemişizdir. Neden zamanında müdahale edilmedi?
Maça bu kadar kısa süre kala bu sevklerin yapılmasını anlamıyoruz. İnsanı hayvandan ayıran en önemli unsurlardan biri edeptir. Ateşi körükleyenlerle ateşi tepki verenler bir araya getirildi. Hakem de bu ateşi körükledi. Lütfen bu yanlıştan dönün.
Birlik beraberliğe ihtiyacımız var ülke olarak. Lütfen atılan adımlara dikkat edelim. Galatasaray bu toplumun çok büyük bir parçasıdır. Bölücülüğe, ayrımcılığa yol açmış olursunuz. Sosyolojik olarak büyük bir ateşle oynarsınız. İnsanları birbirine düşman etmeyelim.
Galatasaray her musibeti hayra çevirecek kabiliyete sahiptir. Doğru duran yıkılmaz.
Federasyon bizim federasyonumuz. İyi niyetliler ve kötü niyetliler olabilir. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde dikkat edelim bunlara.
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