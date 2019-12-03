Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar!

Eski GSYİAD Başkanları İsmail Sarıkaya ve Metin Öztürk’ün de katıldığı genel kurul sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, adil bir yarış içinde şampiyon olmak istediklerini söyledi. Başkan Cengiz, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta çok iyi ağırlandıklarını anlatan Cengiz, "Trabzonspor seyircisine, başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş ağırladılar. Şiddetli yağış altında iki takım da ölümüne mücadele etti." dedi.

Karşılaşmada birkaç istenmeyen olayın yaşandığını aktaran Cengiz, "Sevgi Ömer Bayram kardeşimizin, haklı da haksız da olsa o tip bir reaksiyonu göstermemesi gerekiyordu. Onu onaylamıyorum. Hakem her tür kartı da verebilir. Biz bir şey demeyiz. Ancak karşı tarafın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması, Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşlar dikkatli yaklaşır. El bile sıkmaya korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

- "En sert mücadeleyi veriyoruz"

Mustafa Cengiz, yönetim olarak Galatasaray'ın haklarını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Federasyonla ilgili konuşmalardan dolayı Galatasaray tarihinin en ağır cezalarını almış başkanıyım. 150 gün ve 100 bin lira ceza aldım. Bir şeyler söylediğinizde 'Bu insanlar ağlıyor.' deniyor. Ya da bir şeyi çok söylediğinizde 'Yaka mikrofonuna, güvenlik kamerasına bile konuşuyor.' deniyor. Tabi bu rakiplerin bakış açısı. Değerli arkadaşlar tepkiyi çeşitli şekillerde verirsiniz." diye konuştu.

Cengiz, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden dün yayımladıkları görselle tepkilerini düzeyli bir şekilde gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İletişimdeki değerli arkadaşlarımın hazırladığı görsel birçok şeyi ifade ediyor. Sadece konuşmakla olsaydı Cicero, Sezar olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız. Sadece siz kendinizi haklı görürseniz, karşıya da saygısızlık etmiş olursunuz. Karşının da ileri sürebileceği argümanlar vardır. Siz eğer samimiyet ve dürüstlük içinde spor yapıyorsanız, her zaman empati yaparak karşıyı da düşünmeniz gerekir. Biz kendi haklarımızı savunma görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Biz bunu çok da ifade etmek istemiyoruz."

- "Adil bir yarışta şampiyon olmak isteriz"

Mustafa Cengiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının düzgün ve eksiksiz bir şekilde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı çağrıda Cengiz, şunları ifade etti:

"Sadece Galatasaray için değil, ligdeki 18 takım için söylüyorum. Yayıncı kuruluş yaklaşık 20 kameradan aldığı görüntüleri kesintisiz ve ham bir şekilde VAR odasına gönderiyor. Orada VAR ve AVAR hakemlerine bu görüntü gelmiyor. Bir teknik ekibe geliyor. O teknik ekip bu görüntüye bakıyor ve sorun olan pozisyonda ilgili görüntüyü monitöre veriyor. Hakem şüpheleniyorsa veya uyarılıyorsa bakıyor. VAR, bizim göremediğimizi ve anlamadığımızı görmesi için var. Ben VAR'ın teknik elemanlarının arttırılmasını istiyorum. Bunu istiyorum ki anında ortaya çıksın. Maç bittikten bir saat sonra gelen görüntüler bir işe yaramaz. Biz doğru, dürüst, adil ve fair play içindeki bir yarışta şampiyon olmak isteriz."

- "Falcao elinden geleniz yapacak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kolombiyalı futbolcuları Radamel Falcao'nun takıma gerekli katkıyı vereceğini aktardı.

Falcao'nun bir an önce takıma katılmak istediğini söyleyen Cengiz, "Ben 'Başka kulüpler de istedi.' dediğimde takılıyorlar. Sadece Galatasaray istedi diyelim. Bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. Kendini tamamen vermek istiyor. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. Allah utandırmasın ve kimseye sakatlık vermesin. En yüksek randımanı vereceğine inanıyorum. Falcao taraftarın tutkusuna layık olacak. Falcao elinden geleni yapacak. Buna inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bir basın mensubunun, "Geçen sezon 8 puan gerideyken, Fatih Terim '8 puan da kapanır, 18 puan da.' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Şimdi de 7 puan geridesiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Mustafa Cengiz, "Bunu hocama söyledim. Söylemi '7 de kapanır 17 de.' şeklinde değiştirmesini söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

ARDA TURAN VE ONYEKURU...

Mustafa Cengiz bir soru üzerine Arda Turan konusunda kendilerine intikal eden bir durumun olmadığını belirtirken, Henry Onyekuru'yu devre arasında transfer edip etmeyeceklerine yönelik ise "Bilemiyoruz. Ocak ayında mevlam neylerse güzel eyler." ifadelerini kullandı.