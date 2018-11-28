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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.11.2018 - 20:37, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği'ne tepki

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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği'ne tepki

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova maçı öncesi Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta müsabakası öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Kulüpler Birliği'nde Galatasaray haricinde yer alan 17 takımın Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

Kulüpler Birliği'nin kararını internetten öğrendiklerini belirten Mustafa Cengiz, "Böyle bir şeye ihtimal vermedik, dedikodu sandık. Biz ülkemizi temsil ediyoruz, bazılarına göre etmiyoruz. Galatasaray ve diğer takımlara Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi şaşırttı. Bildiriyi gördük ve okuduğumuzda içeriğiyle uyuşmadığımızı gördük. Bildiri TFF'ye yönelik bir bildiri ve özünde bizim de karşı olduğumuz noktalar. Biz, VAR uygulamasına karşı çıktık. Biz VAR uygulamasında hakemlerin IFAB'in 2'nci maddesine göre gitmesini istedik, bu diğer takımların da lehine. VAR ile hakemler arasındaki görüşmelerin açıklamasını istedik" dedi.


"KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANINI ARADIM VE KENDİSİNİN HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ı aradığını belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği başkanını aradım ve kendisinin haberi olmadığını söyledi. İki vekili aradım, kendilerinin haberi olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi. 'Biz niye aranmadık?' dedim, 'Başkanım sizi arayacaklardı' dedi. Neden bizi aramadınız? Biz de imza atardık, içindeki birçok ifadeye katılıyoruz. İstifasını geri alan Ali Dürüst'ün kararlarıyla bir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da. Bir gün kala maçın Kayseri'ye alınmasına isyan etmeyen Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor."

"BİRTAKIM GÜÇLER HAREKETE GEÇTİ"
Mustafa Cengiz son olarak "Bazı hakemlerimiz 2015-2016 yılından beri bazı takımların maçlarına verilmiyor. İlk defa Galatasaray bazı hakemlerin verilmemesini talep ettiğinde, birtakım güçler harekete geçti. Çok şaşkınım" ifadelerine yer verdi.

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