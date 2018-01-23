« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Mustafa Cengiz'den istifa çağrısı

Mustafa Cengiz'den istifa çağrısı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif A.Ş'de bulunan yöneticileri istifaya davet etti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, özellikle rica ediyorum.

SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren istifa etmelerini istiyorum" dedi.

İKİ MEVKİDE TAKVİYE LAZIM

Transfer konusunda açıklama yapan Cengiz, "Gomis sakatlandı. İki yerde bizim ihtiyacımız var. Takımda her mevkide birbirini aratmayan 3 sporcu olmalı. Bizde 2 mevkide bu eksik. Fatih hocamızın ifadesiyle 2 mevkide bize destek olursa 2 kişi çok iyi olur. Onlar olmazsa da biz bu oyuncularla da aslan gibi devam ederiz dedi. Çok az günümüz var transfer için. Ocak dönemi kritik dönem, gerekli kondisyon yüklemesi yapılmamış." diye konuştu.

Süper Lig

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ