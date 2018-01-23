Mustafa Cengiz'den istifa çağrısı

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, özellikle rica ediyorum.

SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren istifa etmelerini istiyorum" dedi.

İKİ MEVKİDE TAKVİYE LAZIM

Transfer konusunda açıklama yapan Cengiz, "Gomis sakatlandı. İki yerde bizim ihtiyacımız var. Takımda her mevkide birbirini aratmayan 3 sporcu olmalı. Bizde 2 mevkide bu eksik. Fatih hocamızın ifadesiyle 2 mevkide bize destek olursa 2 kişi çok iyi olur. Onlar olmazsa da biz bu oyuncularla da aslan gibi devam ederiz dedi. Çok az günümüz var transfer için. Ocak dönemi kritik dönem, gerekli kondisyon yüklemesi yapılmamış." diye konuştu.