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Mustafa Cengiz'den flaş UEFA açıklaması! CAS...

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Mustafa Cengiz'den flaş UEFA açıklaması! CAS...
Hürriyet Haber
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"UEFA ile birlikteydik. Kendileriyle tur görüşmeleri yaptık. Disiplin komitesi yeni yönetimin gelişmesini inceledi ve bizimle 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzaladı. Gördüğüm kadarıyla hakimler kurulunun bir itirazı var. Bu itirazın gözden geçirilmesi ve bizim de bir itirazımız var. Bizim önümüzdeki 3 yıldaki risk. Bizim bilgimiz dışında haber sızmalar oluyor.

Tabii ki CAS'a gitme durumumuz var. Sebep, bu yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğu. 142 milyon Euro'luk zararın göz ardı edildiğini iddia ediliyorlar. Biz de giderek düzelmeye geçtiğimizi söyledik. Son 3 aylık bilançoyla çok daha iyi duruma gittiğimiz görüldü.

Destan ya da hikaye okumuyoruz. Biz vakit geçirmek istemiyoruz. UEFA'ya bir tepkimiz yok. Netice olarak bu komite de UEFA'nın içerisinde.

Ceferin ile genel bir dostluk görüşmesi yaptık. Çay içtik, kahve içtik. 2024'ü konuştuk. Elinden geleni yaptığını söyledik, dostluk çerçevesinde bir sohbet oldu. Galatasaray'ın özel konusuna girmedik. Ceferin bu konuda objektif. Sanırım şubat ve mart ayını bulabilir. CAS bir süreç, lehimize karar vereceğini düşünüyorum.

Taraftar endişe etmesin. Bu bir satranç gibi doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Çoban matına gelmeyeceğiz."

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