Mustafa Cengiz'den flaş karar!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor'un iptal başvurusu ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor'un iptal başvurusu ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Cengiz, 15.30'da Türk Telekom Stadı'nda konuşacak Cengiz'in, Rizespor'un maçın iptali adına yaptığı başvuru hakkında konuşacağı öğrenildi.
Bu açıklamaları canlı aktaracağız...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, geçtiğimiz günlerde bu açıklamaları yapmıştı...
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