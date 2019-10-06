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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: ''Fatih Terim, TFF, VAR...''

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Mustafa Cengiz: ''Fatih Terim, TFF, VAR...''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’un annesi Raife Erdoğmuş’un cenaze töreni sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray 4 haftadır kazanamıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusu üzerine Mustafa Cengiz; “Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum, morallerini bozmamalarını diliyorum, Camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.

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İşte Fatih Terimin işaret ettiği futbolcular Başkentte...
İşte Fatih Terim'in işaret ettiği futbolcular! Başkent'te...

Başkan Mustafa Cengiz, “Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktör Fatih Terim’in oldukça sert açıklamaları vardı. Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşsun diye bir ifadesi kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise, şöyle cevap verdi;

“Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak “Neden şu kişi ilk 11’de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?” bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır. Türkiye hakemliğinde bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Türkiye liglerindeki, alt ve üst liglerdeki bütün hakemler. Fakat çok garip bir oluşum oldu. 2 yıldır maalesef VAR’da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR’a gitmemek puan kaybı. VAR’a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı. Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye’de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR’a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa’nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı.

''BU HAKEMİN SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALACAKLAR MI?''

MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan” bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın. Ben Ankara’da büyüdüm. Bir anlamda Ankaralı sayılırım. Ankara’da dün taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. 7 turnikeye açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Bütün yöneticilerimiz bununla uğraştı. Böyle bir rezalet olmaz. Neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık, neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte disiplin olması gereken yerde taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu’na sesleniyorum. Futbolun marka değerini konuşuyorlar, Türkiye Futbol Federasyonu acaba marka değerini artırmak için insanların aileleriyle, çoluk çocuklarıyla maça gelip gitmeleri için ne yapıyor? Stada gelirken, stattan ayrılırken, maç seyrederken ne gibi kolaylıklar sağlanıyor, Futbol Federasyonu bunu seyrediyor mu? Aynı Futbol Federasyonu devletimizin yaptığı o güzel statların sahalarını kontrol ediyor mu acaba? Zemin ne durumda diye merak edip bir gün gelip inceliyor mu acaba? Futbol Federasyonu Avrupa Kupaları’nda mücadele eden gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden hangi takımı arayıp da ülke puanının düşmemesi, marka değerinin yükselmesi için elinden geleni yapıp yardımcı olmayı teklif etmiş, sorununuz var mı diye müracaat etmiş? Ben bunları soruyorum, Futbol Federasyonu ne iş yapıyor maç seyretmekten başka. Tekrardan tüm camiamızın yenilgilerde hem teknik direktörümüze, hem teknik heyete, hem futbolcularımıza sahip çıkmasını diliyorum. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl çok daha zorlu olmasına rağmen ipi sonunda göğüsleyip şampiyon olacağımıza inandığımı tekrar belirtmek istiyorum.” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Konsantrasyon sıfır, mücadele yok!"Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu" dedi.
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