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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.07.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Falcao tezahüratına yanıt

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Mustafa Cengiz'den Falcao tezahüratına yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların Falcao tezahüratlarına esprili yanıt vererek, "Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor" dedi.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı’nda göndere çekildi. Etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı eski futbolcular ve çok sayıda sarı-kırmızılı takımın taraftarları katıldı.

Taraftarlar, Spor Toto Süper Lig Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarışırken, Belediye Başkanı Akgün de minik taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, etkinlikte Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e sarı-kırmızı çiçek takdim etti.

“Taraftardan Falcao tezahüratı”

Galatasaraylı taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz'in konuşması sırasında Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için tezahüratlara başladı. Bu tezahüratlar karşısında Cengiz, taraftarlara esprili bir cevap vererek, “Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor” dedi.

Akgün: “Hem şampiyonluğu göğüsledik hem de Ziraat Türkiye Kupasını aldık”

Etkinlikte konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türk sporuna hizmet ederken özellikle 1915’ten itibaren Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'na kadar bu savaşlara katılıp şehit düşen bütün sporcularımızın ruhları şad olsun. Ulusumuzun memleketimizin en güzide takımı Galatasaray Spor Kulübü 2000 yılında 17 Mayıs’ta gerçekleşen muhteşem maçta ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’ne Avrupa Kupasını getirdi. Bu sene hem şampiyonluğu göğüsledik hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık” diye konuştu.

Cengiz: “Bizi başarılara iten en büyük neden sizlersiniz”

Etkinlikte yer alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bayrağın göndere çekilmesi nedeniyle teşekkür ederken, ”Bütün rakiplerimize, saygı içinde, onlara esenlikler dileyerek, bu şampiyonluğa ne mutlu ki sizlerin desteğiyle ulaştık. Sizler olmasaydınız, sizlerin desteği, gönül birlikteliği olmasaydı, biz bu şampiyonluklara asla ulaşamazdık. Bizi bir araya getiren, bizi başarılara iten en büyük neden sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Taraftarların "Formalar bizden Falcao sizden" tezahüratlarının ardından Cengiz, "Ben bu söylemlerinizi duyuyorum. Fakat şundan emin olun; elimizden gelenin çok fazlasını yaptığımızdan emin olun. Biz de aynen sizler gibiyiz. Bu bir ruh, bu bir Galatasaray ruhu. Bu ruhun en büyük ihtiyacı olan şey başarıdır. Bu başarıyı oluşturacak en büyük şey değerli sporculardır. Biz o değerli sporcuları Galatasaray’a yakışan şekilde ve durumda sizlerle buluşturmayı ve sizlerin alkışına sunmayı hedefliyoruz” sözlerini sarf etti.

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