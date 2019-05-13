Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret
Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlıktan sonra dün Liv Hospital’de başarılı bir operasyon geçiren Emre Akbaba’yı, başkan Mustafa Cengiz ziyaret etti.
Başkan Cengiz ziyareti esnasında Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulundu.
“Emre’ye de söylediğim gibi bazen her şeyde bir hayır vardır. Bazen daha kötü bir olayı bir kötü olay önlüyordur. Buna böyle inanmak gerek, tevekkül sahibi olmak gerek. Çok üzüldük, Emre bizim çok değerli bir oyuncumuz. Türk Futbolunun geleceği olan Milli Takım için de gerekli bir oyuncu. Yaşam uzun bir süreç. Bu sürecin içerisinde Emre’nin sakatlığı küçük bir kesinti. Üzüntümüz büyük, üzüntümüz maçın da önüne geçti.
Ben dün maçtaydım, o üzüntüyü yaşamamak gerekirdi ama Çaykur Rizesporlu futbolcular da çok duygulandılar, hatta kırmızı kart gören çocuk hiç itiraz etmedi. O da çok üzüldü. Belki daha yavaş vurabilirdim diye düşünmüş olabilir. İnsan bu tarz kazalarda hep kendini suçlar. En güzel maç sonu konuşmasını da Çaykur Rizesporlu Aminu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, sağlıklı sağduyulu bir konuşma yaptı.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından Emre Akbaba'nın sakatlığına çok üzüldüğünü söylemişti...
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