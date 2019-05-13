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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

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Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlıktan sonra dün Liv Hospital’de başarılı bir operasyon geçiren Emre Akbaba’yı, başkan Mustafa Cengiz ziyaret etti.

Başkan Cengiz ziyareti esnasında Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulundu.

“Emre’ye de söylediğim gibi bazen her şeyde bir hayır vardır. Bazen daha kötü bir olayı bir kötü olay önlüyordur. Buna böyle inanmak gerek, tevekkül sahibi olmak gerek. Çok üzüldük, Emre bizim çok değerli bir oyuncumuz. Türk Futbolunun geleceği olan Milli Takım için de gerekli bir oyuncu. Yaşam uzun bir süreç. Bu sürecin içerisinde Emre’nin sakatlığı küçük bir kesinti. Üzüntümüz büyük, üzüntümüz maçın da önüne geçti.

Ben dün maçtaydım, o üzüntüyü yaşamamak gerekirdi ama Çaykur Rizesporlu futbolcular da çok duygulandılar, hatta kırmızı kart gören çocuk hiç itiraz etmedi. O da çok üzüldü. Belki daha yavaş vurabilirdim diye düşünmüş olabilir. İnsan bu tarz kazalarda hep kendini suçlar. En güzel maç sonu konuşmasını da Çaykur Rizesporlu Aminu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, sağlıklı sağduyulu bir konuşma yaptı.”

Ayağı kırılan Emre Akbabaya tam prim
Ayağı kırılan Emre Akbaba'ya tam prim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından Emre Akbaba'nın sakatlığına çok üzüldüğünü söylemişti...

Geçmiş olsun Emre Akbaba!Çaykur Rizespor'un sahasında Galatasaray ile karşılaştığı maçta, sarı kırmızılı futbolcu Emre Akbaba talihsiz bir sakatlık yaşadı. Galatasaray Kulübü Akbaba'nın ayağının kırıldığını açıkladı.
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