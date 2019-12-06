Mustafa Cengiz'den Emlak Konut açıklaması!

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini, Florya arsasının kapsam dışı bırakılmasına karar verildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in sözleri şu şekilde;

''TARİHİ BİR AN...''

Bugün burada, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden dolayı çıkamadığımız Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz.

''120 MİLYON TL'Yİ ÖDÜYORUZ''

Florya, bizim mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Gecikmeden kaynaklanan bütün faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi de geri ödüyoruz. Biz bedel ödeyerek tekrar evimize sahip oluyoruz.

''GELECEK RİVA'DA''

Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerek. Bugün Riva, İstanbul'un hem ulaşım açısından, hem de zeminin sağlamlığı açısından en değerli yerlerden biri. Gelecek Riva'da.

Buradan konut sahibi olmak hem Galatasaray'a hem Türk futboluna katkıda bulunacak. O yüzden özellikle dinleyenlerden istirham ediyorum, Riva'ya sahip çıksınlar.

''CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, tarihi bir an. Florya, bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, çalışma alanımız, yuvamız, evimiz.

''RİVA'YA SAHİP ÇIKALIM''

Florya projesinin ödemeleri için de çok önemli. Riva'ya sahip çıkalım. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bu anlaşmanın. Destek veren herkese, yapılandırma içinde olan bankalarımıza çok teşekkür ediyorum.

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