Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yaylım ateşi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yaylım ateşi
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Futbol
22.05.2018 - 23:38, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yaylım ateşi

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Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yaylım ateşi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Sportif A.Ş yöneticisi Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da Basın Tribünü programına konuk oldu.

Seçim öncesi önemli ifadeler kullanan Cengiz ve Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Dev bir orkestranız olabilir ama bunu yönetecek biri yoksa yine bir şey yapamazsınız. Bu da öyle bir durum. Birinci faktör tabii ki hoca ve teknik heyet. İkinci faktör oyuncular.''

'Siz Fatih Terim'e karşıydınız! Fatih Terim milli takımdan ayrıldığında siz Romanya'ya Lucescu için gitmediniz mi? Fatih Terim o zaman boşta değil miydi? Neden hocaya gitmediniz?''

"TAKIM OTOBÜSÜNE HACİZ GELDİ"

Akhisar maçı öncesi İzmir'de takım otobüsüne haciz geldi. Nedeni de 11 bin TL'lik bilgisayar yüzünden, 2015 yılından kalma bir borç. Sadece taraftara nelerle uğraştığımızı, Galatasaray'a verdikleri desteğin nasıl doğru yerlerde kullanıldığını göstermek için anlatıyorum. Abdurrahim bey, "Sizi üzmemek için, uğraşmayın diye söylemeyin başkanım, ben hallediyorum" dedi. Ortalığı ayağa kaldırdım.

Borç alacak farkı bir önceki yönetim göreve geldiğinde 870 milyon TL. Biz göreve geldiğimizde 1 milyar 172 milyon TL idi. Bugün itibariyle 1 milyon 109 bin TL. Yani ben yaklaşık 72-73 milyon TL 4 ayda artı yapmıştım. Dolarda ne kadar yapmışız? 30 milyon dolar.

Türkiye'nin spor ve futbol ülkesi haline geleceğini UEFA'ya çok iyi sunduk. Bunun da karşılığını aldık. Bu konuda tevazu göstermek istemiyorum."

"Benim 'Ferguson, Wenger' dediğim, hatta onlardan daha değerli gördüğüm Fatih Terim varken, bana futbolcu tavsiye etmek düşmez."

YASİN ÖZTEKİN KALACAK MI?

Bu konuda kararı verecek olan Florya. Çok ciddi, bilimsel, sağlıklı bedeller ödediğimiz bilgisayar programları var. Çok ciddi istatistiksel dijital analizler yapılıyor. Biz işi ehline bırakırız. Baskette de voleybolda da. Ehliyet ve liyakat esastır. Aidiyet, sadakat ve sahiplenme...

"GALATASARAY'IN PARASIYLA UÇAK İNDİRMEK KOLAY"

Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ise programda şu ifadeleri kullandı:

Göztepe maçında oruçluydum. Herhalde 5 kilo ter döktüm. İftar yaptıktan sonra o açlıkla beraber önüme ne gelirse yedim. Uçağa bindiğimde hostese bana buzlu kola, yoksa soğuk gazoz getir dedim."

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde 7-0 mağlup olabilirdik. O gün çıldırıyorum. Tudor'un taktiklerine, defansif kurgusuna, oyun kurgusuna çıldırıyorum. İsyan ediyorum o gün. Hasta hasta maça geldim. İsyan ettim."

Ünal Aysal döneminde kovulduğumuz zaman Fatih hocaya hiç şık olmayan bir şey yapıldı. O akşam sabaha kadar hoca ile oturduk, sırf çay içtik. Hocam merak etme, yüce Allah'ım bizi bir gün buluşturacak ve şampiyon olacağız dedim. Dualarımız kabul oldu."

"Prandelli geldiğinde bu takımdan bir şey olmaz dedi. Tudor da aynısını söyledi. Ondan sonra 2 yılda Galatasaray'ı 650 milyon TL zarara soktular. Yazık, günah!"

Galatasaray'ın parasıyla uçak indirmek kolay. Ben sana 50 tane uçak indireyim. Ekonomide indireceksin uçağı. Fatih hoca ile rakamlara bir baktık, aklımız döndü. Böyle transfer olur mu?"

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Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'dan samimi açıklamalar!

"Arda çok duygusal. Bence olaylardan çok etkilendi!"Galatasaray Takımı Kaptanı Selçuk İnan, kariyerini 3-4 yıl daha sürdürmek istediğini belirterek, "Galatasaray benden ne isterse her zaman o olacak." dedi. İnan AA'ya yaptığı açıklamada birçok farklı konulara cevap verirken, Arda Turan hakkında ise samimi açıklamalarda bulundu.
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