Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yaylım ateşi

Seçim öncesi önemli ifadeler kullanan Cengiz ve Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Dev bir orkestranız olabilir ama bunu yönetecek biri yoksa yine bir şey yapamazsınız. Bu da öyle bir durum. Birinci faktör tabii ki hoca ve teknik heyet. İkinci faktör oyuncular.''

'Siz Fatih Terim'e karşıydınız! Fatih Terim milli takımdan ayrıldığında siz Romanya'ya Lucescu için gitmediniz mi? Fatih Terim o zaman boşta değil miydi? Neden hocaya gitmediniz?''

"TAKIM OTOBÜSÜNE HACİZ GELDİ"

Akhisar maçı öncesi İzmir'de takım otobüsüne haciz geldi. Nedeni de 11 bin TL'lik bilgisayar yüzünden, 2015 yılından kalma bir borç. Sadece taraftara nelerle uğraştığımızı, Galatasaray'a verdikleri desteğin nasıl doğru yerlerde kullanıldığını göstermek için anlatıyorum. Abdurrahim bey, "Sizi üzmemek için, uğraşmayın diye söylemeyin başkanım, ben hallediyorum" dedi. Ortalığı ayağa kaldırdım.

Borç alacak farkı bir önceki yönetim göreve geldiğinde 870 milyon TL. Biz göreve geldiğimizde 1 milyar 172 milyon TL idi. Bugün itibariyle 1 milyon 109 bin TL. Yani ben yaklaşık 72-73 milyon TL 4 ayda artı yapmıştım. Dolarda ne kadar yapmışız? 30 milyon dolar.

Türkiye'nin spor ve futbol ülkesi haline geleceğini UEFA'ya çok iyi sunduk. Bunun da karşılığını aldık. Bu konuda tevazu göstermek istemiyorum."

"Benim 'Ferguson, Wenger' dediğim, hatta onlardan daha değerli gördüğüm Fatih Terim varken, bana futbolcu tavsiye etmek düşmez."

YASİN ÖZTEKİN KALACAK MI?

Bu konuda kararı verecek olan Florya. Çok ciddi, bilimsel, sağlıklı bedeller ödediğimiz bilgisayar programları var. Çok ciddi istatistiksel dijital analizler yapılıyor. Biz işi ehline bırakırız. Baskette de voleybolda da. Ehliyet ve liyakat esastır. Aidiyet, sadakat ve sahiplenme...

"GALATASARAY'IN PARASIYLA UÇAK İNDİRMEK KOLAY"

Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ise programda şu ifadeleri kullandı:

Göztepe maçında oruçluydum. Herhalde 5 kilo ter döktüm. İftar yaptıktan sonra o açlıkla beraber önüme ne gelirse yedim. Uçağa bindiğimde hostese bana buzlu kola, yoksa soğuk gazoz getir dedim."

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde 7-0 mağlup olabilirdik. O gün çıldırıyorum. Tudor'un taktiklerine, defansif kurgusuna, oyun kurgusuna çıldırıyorum. İsyan ediyorum o gün. Hasta hasta maça geldim. İsyan ettim."

Ünal Aysal döneminde kovulduğumuz zaman Fatih hocaya hiç şık olmayan bir şey yapıldı. O akşam sabaha kadar hoca ile oturduk, sırf çay içtik. Hocam merak etme, yüce Allah'ım bizi bir gün buluşturacak ve şampiyon olacağız dedim. Dualarımız kabul oldu."

"Prandelli geldiğinde bu takımdan bir şey olmaz dedi. Tudor da aynısını söyledi. Ondan sonra 2 yılda Galatasaray'ı 650 milyon TL zarara soktular. Yazık, günah!"

Galatasaray'ın parasıyla uçak indirmek kolay. Ben sana 50 tane uçak indireyim. Ekonomide indireceksin uçağı. Fatih hoca ile rakamlara bir baktık, aklımız döndü. Böyle transfer olur mu?"

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'dan samimi açıklamalar!