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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.09.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e sert sözler

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Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e sert sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında heyecanla maçı beklediklerini belirterek, "Müthiş bir derbi, hepimiz derbiyi bekliyoruz. Biz hakedenin kazanacağı, dürüst, adil, iç ve dış faktörlerin müdahele etmediği bir yarış diliyoruz. Hakedenin kazanmasını istiyoruz, bu hakedenin tabiki Galatasaray olmasını diliyoruz. Çünkü önemli bir derbi, bir  dünya derbisi. buna yakışır şekilde tüm futbol ailesinin mertçe, dürüstçe mücadele etmesini diliyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşması imza töreni sonrası gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A HACİZ VE İCRA GETİREN BİRİSİYLE KENETLENMEM"

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübe koyduğu haciz ve icralar hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Dursun beyle benim kişisel bir davam yok. Ben burada olmasam bile bu konular sürecek. Konu Galatasaray Spor Kulübü ile Dursun Özbek'in sahibi olduğu şirket arasında. Kahvaltı önerisi oldu ve bu görüşmeyi iyi niyetli olarak görüyorum ama benim Galatasaray'a haciz ve icra getiren birisiyle o kişi bizim eski başkanımız olsa dahi kenetlenme durumum olamaz. Kenetlenmeyi yanlış anlamışlar. Ben icra ve haciz getirenle kenetlenemem. Kenetlenmeden anlaşılan bu ise ben orada yokum. Hisse senetleri rehni, emlak konut temliki ve senetler ile ilgili haciz ve icraların durdurulmasını rica ediyorum. Galatasaray camiası adına bunların kaldırılması hayati önem taşıyor. Haciz, fiili hale getirilmek isteniyor. Galatasaray asırlık bir çınar, tüm başkanlarımıza saygılar sunuyorum ama lütfen şunu bilsinler Galatasaray bütün engelleri aşar, zaten biz şu an bu mücadeleyi veriyoruz. Bütün camia emin olsun biz dik duruşumuzu asla bozmayacağız" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı, derbi hakemi Cüneyt Çakır ile ilgli sorulan soruya ise, "Cüneyt Çakır için bişey demek istemiyorum. Hakemle ilgili bişey dersem onu önceden yönlendirdiğim, baskı altına aldığım anlamı çıkacak. Cüneyt Çakır yurtdışında ülkemizi ve hepimizi gururla temsil etmektedir" şeklinde cevap verdi.

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