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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.03.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "31'ine kadar 71 milyon..."

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda konuştu.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Bana öfkelenebilirsiniz, beni istifaya da davet edebilirsiniz. Gayet doğal. Rahatsız değilim. Benim için "tehdit etti" diyorsunuz. Bakın ben tehdit edersem açık ve net tehdit ederim. Biz sizi CAS'ta kötü temsil etseydik, burada olabilir miydik? Ben geri adım atmıyorum. Kasetlerim yayınlandı. Tüm cümlelerimin arkasındayım. Fatih Terim’in adını KAP’a 16 Ekim’de bildirdik. Açıp okumuyor musunuz? Okumadan neden saldırıyorsunuz? Böyle yapmayın çocuklar. Benim 31'ine kadar 71 milyon küsür TL bulmam gerek. Bu gerçekten bir var oluş, ben başka kulüpler gibi olamam. Ben borsaya kote kulüpler içinde en iyi olan kulübüm, tersi olsa söylerim. Galatasaray Üniversitesi'nde rektöre gittim. İlkokul yapma düşüncesi bizden çıktı ama siz sahip çıkın dedim. "Hayır, biz Bahçeşehir'de yatılı okul yapacağız" dediler. Sonra dedikoduları duyuyorum, biz gerici yönetimiz ya, orada imam hatip yapmak istiyormuşuz. Kulüpler Birliği ile çok kötü çakışıyoruz. Toplantıya gitmedim. Özür beklemedim. Düşmanımı da hakir görmem, asilce çarpışmak başkadır, beyaz bayrak çekene bir şey yapamazsın. Acı olan ise o metni kimse üstüne almıyor, nasıl yazıldığını biliyoruz. Ada için altıncı davayı açtık. Biz açık ve mert davranıyoruz. Kimse benim teknik direktörüme "sokak serserisi" diyemez. Onu diyen en büyük serseridir."

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