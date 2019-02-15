Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a cevap!
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un, Fatih Terim'le ilgili yaptığı kurnazlık yakıştırmasına cevap verdi.
Mustafa Cengiz, "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir. Ona girmeyelim, orası üzer ve kırar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız" dedi.
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