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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Fikret Orman'a cevap!

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Fikret Orman'a cevap!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TRT Spor'a konuşan Cengiz'in sözleri şöyle:

"Türk futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki yeniden yapılanmada Türk futbolunun yer alması gerekiyor. Bunun için mücadele verilmeli. Burada olanlar Türk futbolunun haklarını eşit ve adaletli olarak yönetmeli. Kişilere takılı değilim.

Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili açıklamalarına şaşırdım. Bir başkanın çalışan için iş kanunuyla ilgili yorum yapmasına şaşırdım. TFF'den bunu yanıtlamasını istedik. Sözü edilen kişi bizim teknik direktörümüz. Ben hem işveren hem iş alan oldum. Bir kişinin kontratını tek taraflı fesih edersiniz tazminat ödemek durumundasınız. Teknik direktör haklı olarak tazminatını istedi. Alamayınca mahkemeye gitti. Ödemeyi yapan TFF değil, mahkeme. Bu bedeli de almadı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Bu bazılarını rahatsız mı etti? Kendisi tek taraflı sözleşmesini fesih ettiği çalışanına tazminat ödemiyor mu? Biz de bunu merak ediyoruz.

Fikret Orman'ın açıklamalarına önce inanamadım. Böyle bir şey dememiştir dedim. Fakat kulağımla duydum ve yine inanamadım. Yenilgileri hazmedebilmek başarısızlıklardan ders alabilmek de meziyettir. Siz eğer yenilginin öfkesiyle rakiplerinizi aşağılamaya kalkarsanız yanlış yollara girersiniz. Ülkemizin huzura ihtiyacı var.

Konuşmalarımıza çok dikkat etmek zorundayız. Ayrıştırıcı söylemleri kendi başarısızlıklarımızı örtmek için kullanmaktan kaçınmalıyız. Yöneticiler de konuşurken öfkelerini dizginlesinler."

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Mustafa Cengizden Ali Koç ve Fikret Ormana cevap

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