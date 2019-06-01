Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Fikret Orman'a cevap!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TRT Spor'a konuşan Cengiz'in sözleri şöyle:

"Türk futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki yeniden yapılanmada Türk futbolunun yer alması gerekiyor. Bunun için mücadele verilmeli. Burada olanlar Türk futbolunun haklarını eşit ve adaletli olarak yönetmeli. Kişilere takılı değilim.

Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili açıklamalarına şaşırdım. Bir başkanın çalışan için iş kanunuyla ilgili yorum yapmasına şaşırdım. TFF'den bunu yanıtlamasını istedik. Sözü edilen kişi bizim teknik direktörümüz. Ben hem işveren hem iş alan oldum. Bir kişinin kontratını tek taraflı fesih edersiniz tazminat ödemek durumundasınız. Teknik direktör haklı olarak tazminatını istedi. Alamayınca mahkemeye gitti. Ödemeyi yapan TFF değil, mahkeme. Bu bedeli de almadı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Bu bazılarını rahatsız mı etti? Kendisi tek taraflı sözleşmesini fesih ettiği çalışanına tazminat ödemiyor mu? Biz de bunu merak ediyoruz.

Fikret Orman'ın açıklamalarına önce inanamadım. Böyle bir şey dememiştir dedim. Fakat kulağımla duydum ve yine inanamadım. Yenilgileri hazmedebilmek başarısızlıklardan ders alabilmek de meziyettir. Siz eğer yenilginin öfkesiyle rakiplerinizi aşağılamaya kalkarsanız yanlış yollara girersiniz. Ülkemizin huzura ihtiyacı var.

Konuşmalarımıza çok dikkat etmek zorundayız. Ayrıştırıcı söylemleri kendi başarısızlıklarımızı örtmek için kullanmaktan kaçınmalıyız. Yöneticiler de konuşurken öfkelerini dizginlesinler."

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