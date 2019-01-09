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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
09.01.2019 - 21:28, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Yeniden şampiyon olmamız, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerek"

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Mustafa Cengiz: "Yeniden şampiyon olmamız, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Musatafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik. Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın" diye konuştu.

"Galatasaray'ın tek bir kuruşunu sektirmeyiz"

Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği’nin borç yapılandırma projesi ile ilgili olarak, birkaç ay önce gündeme gelen bir konu olduğunu ve bilgileri dahilinde geliştiğini belirterek, “Bu proje 14 Süper Lig kulübünün durumu ile ilgili olarak gündeme geldi. Projenin özü şu şekilde, toplam borcu faktöring faizleriyle değil uygun faizle ötelemek. Galatasaray’ın menfaatleri çerçevesinde değerlendirmek, karar vermek gerek. En az ihtiyacı olan biziz, en az biz kullanırız. Bu yapılandırma projesi ile ilgili üyelerimiz endişelerini dile getirdiler. 4 yıl ödemesiz, 10 yıl vade önerisini sunan benim. Ancak biz durumumuza bakacağız. Faiz koşullarına bakar ona göre karar veririz. Gireriz veya girmeyiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Galatasaray’ın tek bir kuruşunu sektirmeyiz” şeklinde konuştu.

"2018 sonuçları için sevindirici rakamlar açıklayacağız"

Galatasaray’ın toplam borcunu yüzde 60 enflasyona rağmen 2.9 milyardan 2.7 milyara düşürdüklerini vurgulayan Cengiz, “380 milyon TL kredi aldık. Kredi bulunmayan bir dönemde. 199 milyon TL borcumuz vardı. Bugün 130 milyon TL vergi borcunu ödedik. 66 milyon TL’yi de yapılandırdık. Bizim yeniden şampiyon olmamız, Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerek. Eğer şampiyon olamazsak bile en iyi durumda olan Galatasaray’dır. Borsaya kote olan rakiplerimiz arasında en iyi durumdayız. 2018 sonuçlarında açıkladığımızda size çok sevindirici müjdelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray Adası için yeni dava açacağız"

Galatasaray Adası konusundaki açıklamaları da yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Eleştirilerinizi, önerilerinizi duydum. Bu konuyu bir şekilde çözümleyeceğiz. Yeni bir dava açacağız. Bizim dönemimizde ikinci, toplamda altıncı dava olacak. Bundan sonra çok daha sıkı takipçisi olacak ve sonuç alacağız. İşletmeciye de bir Galatasaraylı olarak sesleniyorum. Buradaki haklarından feragat etsin ve bizleri mahkemelerde yormasın. Biz de kendisine Galatasaray üyeliği konusunda itibarını iade edelim" sözlerini sarf etti.

"Hiçbir hakem hiçbir camianın üstünde değildir"

Cengiz, hakemler konusuna da değinerek, şunları söyledi:

"TFF için konuşurken ceza alacağımı biliyordum. TFF ile kişisel hiçbir sorunum yok. 15 üyenin hepsiyle yıllardır tanışırım. Sayın Demirören’in Antalya’da ettiği bir söz var. ‘Ben hiçbir takım için hakemimi yedirmem’ açıklaması yaptı. Ben de diyorum ki hiçbir hakem hiçbir camianın üstünde değildir."

"Kulüpler Birliği bildirisinde 10 kulübün imzası yok"

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Galatasaray aleyhindeki bildirisi hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “17 kulübün imzası var dendi. Kulüplerle de görüştüm. Gerçeği söylüyorum 10 kulüp bu bildiriyi imzalamadı. Orada bir bilgi yanlışlığı var” diyerek sözlerini tamamladı.

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