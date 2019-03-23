Mustafa Cengiz yeniden aday olabilecek mi? İşte detaylar...
Galatasaray'da ikinci döneminde yönetsel yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, yeni yapılacak seçimde aday olamayacak.
Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek yönetimi ile mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetiminin 2018 yılı faaliyetlerinin ibrası oya sunuldu.
Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.
Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan günümüze kadar olan süreçte ise Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Galatasaray'da seçim ne zaman?
Galatasaray tüzüğüne göre mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda.
Tüzük gereği Galatasaray SK mevcut yönetiminin 23 Mart - 23 Nisan arasında seçim kararı alması gerekiyor. 23 Mayıs’a kadar da en geç seçimin yapılması gerekiyor.
Cengiz aday olamayacak!
İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz’in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor.
Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre; idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.
Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat’tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.
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