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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.03.2019 - 23:25, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz yeniden aday olabilecek mi? İşte detaylar...

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Mustafa Cengiz yeniden aday olabilecek mi? İşte detaylar...

Galatasaray'da ikinci döneminde yönetsel yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, yeni yapılacak seçimde aday olamayacak.

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek yönetimi ile mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetiminin 2018 yılı faaliyetlerinin ibrası oya sunuldu. 

Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan günümüze kadar olan süreçte ise Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray'da seçim ne zaman?

Galatasaray tüzüğüne göre mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda.

Tüzük gereği Galatasaray SK mevcut yönetiminin 23 Mart - 23 Nisan arasında seçim kararı alması gerekiyor. 23 Mayıs’a kadar da en geç seçimin yapılması gerekiyor.

Cengiz aday olamayacak!

İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz’in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor.

Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre; idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat’tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

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