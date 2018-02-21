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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.02.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz Yellow Friday hasılatını açıkladı

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Galatasaray Kulübü Yönetimi, GSSTORE'lar ile koordinasyonun sağlanması ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki GSSTORE'ların temsilcileriyle bir araya geldi.

İki gün olarak planlanan ve ilki bugün gerçekleştirilen toplantılarda bayi temsilcileri sorunlarını ve önerilerini dile getirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Adil Araboğlu, yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Acar Baltaş, Galatasaray Kulübü COO'su Ali Öğüdücü ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. profesyonelleri de yer aldı.

'BİR YERDE SORUN YOKSA ORADA YOKLUK VARDIR'

Başkan Mustafa Cengiz, bayi temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada GSSTORE'ların Galatasaray'ın kalesi olduğuna vurgu yaptı. Mustafa Cengiz, "Bana bu toplantıdan söz edildiğinde çok gururlandım. Yıllardır bir şekilde bu işlerin içinde bulundum. Mağazacılık az çok anladığım bir konu. Genel stratejik anlamda söylüyorum. Detay anlamında ne kadar zahmetli, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bazen hataların da olacağından adım gibi eminim. Bir yerde sorun yoksa orada yokluk vardır, boşluk vardır. Yaşamın kendisi zaten dinamik, diyalektik bir süreç. Sizler profesyonel olarak ya da armaya gönül veren bayiler olarak bizim kalelerimizsiniz. Bir imparatorluk düşünün. Bu imparatorluğun uç kaleleri en önemli tahkimat, savunma ve oluşum alanıdır. Bu kaleler olmazsa hiçbir imparatorluk yaşayamaz.

Tarihte tahkimatı güçlü, kaleleri güçlü imparatorluklar çok uzun süre yaşamıştır. Sizin güçlenmeniz merkezin güçlenmesi demektir. Bu anlamda biz tek tek Store'lara çok önem veriyoruz. Başkanlığımdan öte ben nerede bir GSSTORE görsem oraya dalarım. Bakarım, hiçbir şey demem, izlerim. Kendi sektörümde de böyleyim. Fotoğraf sizi aldatabilir. Video size süreci gösterir. Ben şahsen GSSTORE'larda bir tepki, bir refleksle birlikte bir kıyam, bir ayağa kalkış, resurrection görüyorum. Bunu biz duygulanarak yaşadık. Yönetim kurulu arkadaşlarım 44 artı 40 kişi tek tek profesyonellerle beraber gecelediler. Dünyada olabilecek en büyük sosyal aktivite bazında pazarlama olayını yarattılar. Yellow Friday... Bir Kayseri maçı sonrası bir sözcükle bir kıvılcım, taraftarımızın hashtag yapması dünya topictrend'ine 24 saat 3. sıradan girip trend oluyor. 2.5-3 günde 5 milyon 350 bin TL sıcak satış yapıldı. Bu müthiş bir şey. Bizim toplam günlük satışımızı 10 katına bedel. Bunu yapan sizlersiniz. Mücadelesini veren sizlersiniz. Biz sadece buna neden olduk. Galatasaray ciddi mali sorunlar ile baş başa. Sadece Galatasaray değil, üç büyük kulüp de öyle. Bu mali şartlarda önümüzde Finansal Fair Play var. Bizim en büyük argümanlarımızdan biri siz kalelerimiz olacaksınız. Satışlarımızı lütfen maksimum tutun. Merkez tekleyebilir ama ısrarcı olun vazgeçmeyin. Israrla mücadele edin. Biz henüz istediğimiz dijital satış noktalarına geçemdik. Sizler yoluyla bunları da realize etmek istiyoruz. Satışlar tabii ki pik yaptı. Bunun her zaman böyle olması mümkün değil. İnsanları da bir alım, bir dayanma gücü var. Ama bunu en azından lineer çizgiye getirip devam ettirmemizde hayati önem var. GSStore'ları biz Avrupa'ya da anlatacağız. Loca ve kombine satışlarımız da pik yaptı. Yaptığınız işi hiç küçük görmeyin. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Hepinize özellikle Yellow Friday sırasında yapmış olduğunuz katkılar, görev paylaşımı ve fedakarca çalışmadan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

"SORUNLARI HEP BERABER GÖĞÜSLEYCEĞİZ"

Başkan yardımcısı Adil Araboğlu ise yaptığı konuşmada, "Bayilerimiz iki bölümde burada. Bugün yaklaşık 20 bayimiz burada. Yarın da ayrı bir grupla burada olacağız. En çok üzerinde durduğumuz bölüm sorunlar. Sorunu olmayan bir toplumu, pazarlama ağını ben zaten kabul etmiyorum. O zaman öyle bir ağ yoktur. Mutlaka sorun olsun. Ben de istiyorum. Bağ sorunumuz yok ama bazen iletişim sorunumuz olabiliyor. Bizim sorunlarımızı göğüsleyebilecek gücümüz var çünkü biz Galatasaray'ız. Bunları göğüsleyerek hep beraber götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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