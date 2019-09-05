Mustafa Cengiz: Yedek kulübemizin arkasına militan...

İşte başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

TFF HERHANGİ BİR KULÜBÜN TAKIMI DEĞİLDİR

Her camia için kutsal değerler vardır, kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi. Ben bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir kulübün takımı değildir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Siz mevzilenmenizi bir takıma karşı yaparsanız, cephenizi ona doğru kurarsanız bu asla bu cepheyi kuranlara bir şey getirmez.



YEDEK KULÜBEMİZİN ARKASINA MİLİTAN UNSURLAR YERLEŞTİRİLİYOR

Sevgili hocam ile bu konuyu görüştüm. 'Hocam organize kötülük derken, herhangi bir kurumu, TFF'yi hedef aldınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi ve bize karşı tepkilerin organize sürdüğünü söyledi, bundan dolayı açıklamayı yaptığını belirtti. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Kayseri'deki saldırıyla ilgili bir ceza verilmedi.

HAKEMLER, GALATASARAY' KARŞI ÇOK CESUR

Hocamızla konuştuk, bize %43 oranın sarı kart veriliyor. İsim vermiyorum, rakibimiz 19 faul yapıyor 0 sarı kart, bizim 9 sarı karta, 4 sarı, 2 kırmızı kart! Bu düzgün olarak devam ediliyor. 2 faulümüzden 1'ine sarı çıkıyor. Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Diğer maçlarda da cesur olsunlar. Sevgili hakemlerimiz neden bize karşı bu kadar cesur? Tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize?

İÇERİK YÜREKLER ACISI

Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik. Ali Dürüst'ün istifası ve geri gelmesiyle alakamız yok. İnanan oldu, inanmayan oldu. Onunla özel görüşmedik ve bir şey talep etmedik. Böyle bir şey olamaz. TFF'de şu anda çok değerli insanlar var.