Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek kupayı birlikte kaldıracak

Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen devir-teslim töreninde, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, "Tüzüğün 83. maddesi uyarınca bugün toplandık. Ayrılan başkanımız bir tarafta, 37'nci başkanımız Mustafa Cengiz diğer tarafta. Burada bir devir teslim muamelesi gerekiyor. Hem başkanın hem yönetim heyetinin değiştiği ahvalde bu yapılan normal bir uygulama. Bu vesile ile sevgili başkana geçmiş dönem içinde günlük asgari 14 saatlik hizmeti için sonsuz teşekkür borçluyuz. Yeni başkanımıza da hayırlı çalışmalar temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

DURSUN ÖZBEK: "NE DESTEĞİMİZ OLACAKSA BİZ HAZIRIZ"

Galatasaray Spor Kulübü'nün 36'ncı başkanı Dursun Özbek, "36'ncı başkan olarak görevim sona erdi. Bu Genel Kurul'un iradesidir, herkes Genel Kurul'un iradesine saygı duymak zorundadır. Biz de öyle. 2 buçuk yıl arkadaşlarımla hizmet verdim. Biz Galatasaray'ın neferiyiz. Galatasaray'a fayda sağlamak sadece yönetim kurulu üyesi olmakla, başkan olmakla sınırlı değil. Sevgili başkanıma taahhüt veriyorum. Ne desteğimiz olacaksa biz hazırız. Bu devir teslim bir süreçtir. Bu süreci böyle değerlendiriyoruz. Bu sene takımımız şampiyonluğa gidiyor. Gereği de herkesçe malum. Bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması elzem. Bu manada tüm camiada herkes el ele tutuşmalı, sırt sırta vermeli. Taraftarı, genel kurul üyesi kim olursa olsun herkes destek vermek zorundadır. Şampiyonluğa giderken huzur lazım. Huzur için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Camiaya çağrım da bu. Aksi takdirde başarılarımız engellenebilir. Sayın başkana da bu dönem için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Dün Sayın Başkan Mustafa Cengiz ile de konuştuk. Mayıs sonunda şampiyonluğu bütün camia ile kutlarız. Üzerimize ne görev düşüyorsa vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ: "DURSUN ÖZBEK'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galatasaray Spor Kulübü'nün 37'nci Başkanı Mustafa Cengiz ise devir teslim töreninde şöyle konuştu: "Sayın Dursun Özbek ve yönetimine, divan başkanımız İrfan Aktar'a göstermiş olduğu adil, Galatasaray'a yakışır seçim ve ritüellerin sonlandırılması babında çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Dursun Başkanımın kendisine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum hizmetleri için. Galatasaray bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak bize teslim edildi. İnşallah biz bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. Özellikle Kayseri'de havaalanında başlayan taraftarımızın başlattığı 'YellowFriday' hareketi, 24 saattir sosyal medyada Trend Topic haline geldi. Sosyal mecralar tarihinde görülmedik bir aksiyon var. Bu inanın göz yaşartıcı. Bu insanların bir karlı Juventus maçındaki birlikteliği gibi. Aynı heyecanı hissettik. Böyle bir taraftara layık olabilmek çok zor. Bu taraftara layık olmaya çalışacağız. Yaratılan sinerji dev bir sinerji. Lafla olmadığını gösterdi. Biz bunun sosyal medya üzerinde ete kemiğe büründüğünü gördük. Bizim stoklarımız çok yüksek. 23 milyon TL'ye yakın Ağustos ayı itibarıyla stokumuz var. Kasım ayı rakamlarını alamadık, Ocak 20 itibarıyla almamız gerekirdi. Nedenini bilmiyoruz. Bir ay sonraya ertelendi Kasım sonu bilançoları. Biz yönetime saygı duyduğumuz için yorum yapmıyoruz. Sportif AŞ'nin stokları açısından taraftarımızın bu stokları eritmesini istiyoruz. Müthiş stok var. GSStore'lara girdiğinde gerekirse aradığını bulmasın. Pahalı demesin, kalitesiz, kaliteli demesin. Ne bulursa alsın. Galatasaray'ın bayrağı, forması, arması... Lütfen ne bulurlarsa... Kalem bulurlarsa kalem alsınlar. Stokları eritsinler, diğer takımlara örnek olsunlar. Özellikle mali açıdan düzelmemiz için kişilere bağlı kalmadan, Dursun Özbek'in vereceği ya da Mustafa Cengiz'in vereceği nakit akışına bağlı olmadan, oligarka teslim olmadan, 30 milyon diye varsaydığımız insanların sahiplenmesiyle bunun ete kemliğe bürünmesini istiyoruz. Bu et kemiğin aracısı finans kurumları. Para şu anda bizde yok. Bütün kulüplerimizde yok. Hangi banka, hangi finans kurumu bize 10 gün içinde ciddi bir destek verirse, uzun vadeli ve kabul edilebilir faizler içinde destek verirse ben o kurumun adını 30 milyona yayacağım. O banka 100 milyon TL ile yapamayacağı reklamı yapmış olacak. Biz moralle ve potansiyelle varız. Camianın ruhunu finans kurumları lütfen görsün. Sayın başkanımı da zorladılar. Daha önceki başkanlarım da öyle. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama Galatasaray'da gelecek başkanların uzman insan olmasını, sadece cebinde parası olan insanlar olmasını istemiyorsanız... Galatasaray'ı ete kemiğe büründürün. Önümüzdeki hafta finans haftası, 10 gün... Sevgili bankalarımızın ve finans kurumlarımızın ne olduğunu göreceğiz. Kim ki bize el verirse biz ona müthiş eller veririz..."

Galatasaray Spor Kulübü'nün 37'nci başkanı olarak Mustafa Cengiz'in göreve başladığı İrfan Aktar tarafından belirtilirken, hazırlanmış olan tutanak Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek tarafından imzalandı. İmzaların ardından Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek birbirlerine başarı temennisinde bulunurken Özbek, "Allah utandırmasın, Allah muvaffak etsin. Ne zaman hangi türde ihtiyacınız olursa telefonun ucundayız. Başarıya odaklanın" dedi.

Öte yandan Cengiz ve Özbek birbirlerine, "Bu sene şampiyonluk kupasını inşallah birlikte kaldıracağız" temennisinde bulundular.

Ayrıca Mustafa Cengiz, "Sevgili başkanıma hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisi hizmet vermeye devam edecektir. Devamlı arayacağım, irtibatı koparmayacağım. Hizmete birlikte devam edeceğim" ifadelelerini kullandı.