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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: Seçim kararı almıştım

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Mustafa Cengiz: Seçim kararı almıştım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ibrasızlık sonrası yaşananları anlattı.

Galatasaray’ın 23 Mart’taki yıllık olağan mali kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz “Biz şampiyonluğa oynamasaydık o anda seçim kararı alırdım” dedi.

Medya kuruluşlarının spor müdürleriyle yemekte bir araya gelen Cengiz, “Eski bir başkan (Faruk Süren) geldi, gittik arka tarafa ‘Lütfen çıkın ortam geriliyor, seçim kararı alın ve ibra edilin’ dedi. Ben o anda küfür edebilirdim. Arkamı döndüm yürüdüm gittim. Ayıp, bir Galatasaray başkanı tekrar seçilmek ya da ibra olmak için kendisini küçültmez. Zamanında Adnan Bey de (Polat) yapmadı. Helal olsun. Duruş her şeydir” dedi.

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Cengiz’in açıklamalarından satır başları öyle:

* Genel kurul sonrası saat 23.00’te teknik direktörümüz beni arıyor, ‘Futbolcular ayağa kalktı’ diyor. Basketbol, voleybol öyleydi. Şimdi ben desem ki ‘seçime gidiyoruz’, beni hainlikle suçlarlar çünkü şampiyonluğa gidiyoruz. 

* Adnan Polat’ta bir hata yaptık. Hoş olmadı. Ben de ibrasızlık verdim ve kendim söyledim. Biz bunun yanlışlığını gördük, iki kere hata yapmayalım dedim. Şunu da söyleyeyim Adnan Bey seçime girseydi oy atardım. Stat açılışında TOKİ Başkanı’nın konuşması oldu, tepkiler oluştu. Adnan Bey süreci bence yanlış yönetti, biz buna tepki verdik.

* Galatasaray ilk defa reel kâr ediyor. UEFA’nın çift denetiminden geçiyoruz biz. En değerli şirket olduk. 

* CAS’ta büyük bir meydan savaşı verdik. Bizi engelleyebilirlerdi, olmadı. Avrupa’da bizi hala maalesef taşra görüyorlar.

* Devlet o günün parasıyla 191,5 milyon liraya bize stadı yaptı. Stadı bize vermedi. Biz de karşılığında Mecidiyeköy’deki milyarlık hakkımızdan vazgeçtik. Bizden almaya kalktığında GSGM ile 22 tane davamız var. 49 yıl için 450 küsür milyon dolar ödemem gerekiyor. Ben bu parayla üç tane stat yaparım.

* "Fener Ol" projesi gibi bir projeye biz de hazırdık. Hatta 1 milyar liralık izni biz de almıştık ama camiamız, taraftarımız “Paramız yok. Dileniyor muyuz?” derler diye girmedik.

* Diagne’nin iyi bir kumaşı var. İnşallah toparlanacak. Kasımpaşa’da iken en fazla 2-3 bin kişi önünde oynuyordu. Şimdi 50 binin önüne çıkıyor. Alışmak zor.

* Gelir anlamında Sportif A.Ş.’de artıdayız. Dernek işin içine girdiğinde zarardayız. Dernek basketbol ve voleybolda 10 yılda 200 milyon dolar yük verdi bize. Baskette Fenerbahçe 2-3 kat bütçesi bizden fazla. Biz ise iman gücüyle gidiyoruz.

Mustafa Cengiz: Seçim kararı almıştım

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Derbi biletleri satışa çıkıyor! Galatasaray taraftarları...

4 HAFTANIN HAKEMLERİ KURAYLA BELİRLENSİN

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye’de tartışılan hakem atamalarıyla ilgili olarak “Sabit nöbetçi eczane gibi oldular, bir hafta bakıyorsun Cüneyt Çakır VAR’da, ertesi gün Mete Kalkavan... Kısa vadede pratik çözüm, hakemler kurayla belirlensin. Bir ara yapıldı bu... Bu kritik dönemde son dört maç için kura çeksinler, herkesin huzurunda, açık televizyon yayını olsun. 24 hakem arasından hiç maç yönetmeyen biri çıksa da hiç korkmam” dedi. Başkan Cengiz şöyle devam etti:

* Hakemlik meslek haline geldi. Uzun vadede alttan gelen genç hakemlere karakter eğitimi lazım. İnsanları dürüstlüğe yönlendireceksiniz.

UEFA GELİRİ DÜŞTÜ

* Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçında yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafası yarıldı. 45 dakika beklendi. Türk hakemliği o gün bitti. Bünyamin Gezer’e dediler ki ‘Ertele, yarın oynat, yahut bir hafta sonraya ertele.’ O ise ‘Ben maçı oynatmasam sahayı basarlardı’ dedi.

* Müthiş masraflarımız var. Tek bir maçın bize maliyeti 400-450 bin lira. Futbolculara ödenenler hariç. Sorunlar birike birike bu hale gelmiş. Biz Lorik Cana’nın menajer parasını yeni ödedik. Olimpiyat Stadı’nın direğinin yıkılmasının haczi yeni geliyor.

* Şampiyonlar Ligi’nden verilen pay düştü. Ama millet zannediyor ki arttı. Yayıncı kuruluş para vermiyor. Bu sezon aldık ama çok düşük. 10 milyon dolar yerine 2 milyon civarına düştü. UEFA bizden 4 milyon Euro’luk cezayı aldı, kar ettik diye.

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Hafta sonu Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak Beşiktaş'ta, hazırlıklar sürüyor...

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