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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.05.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz, şampiyonluğu Galatasaraylılar Derneğinde kutladı

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Mustafa Cengiz, şampiyonluğu Galatasaraylılar Derneğinde kutladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala garantiledikleri şampiyonluğu Galatasaraylılar Derneğinde kutladı.

Başkan Cengiz, Levent'teki dernek binasının girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Ligde mücadele eden 17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum. Büyük bir mücadele yaptık. Onların da verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir maç oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, ülkemizi gururlandırırlar." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı olarak başarılarının devamını dilediğini aktaran Cengiz, "Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah 3. kupayı da alırız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı Türk milleti adına en yukarılara taşır ve dikeriz." ifadelerini kullandı.
Başkan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcuları kutlayarak, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bütün ekibine, futbolculara tek tek teşekkür ediyorum. Ölümüne mücadele ettiler. Hatta sahada ayaklarını bırakanlar oldu. Bugün de öyle bir mücadele verdiler. Başta Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay kardeşim olmak üzere bütün yönetici kardeşlerimi tebrik ediyorum. Büyük mücadele verdiler." şeklinde görüş belirtti.

"Taraftarın gücünü bütün dünya gördü"

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda oluşturduğu atmosfere değindi.

Maçın 1-0'dan çevrilmesinde taraftarın etkili olduğunu anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bugün taraftarın gücünü bütün dünya gördü. Taraftarın nasıl maç çevirdiğini gösterdiler. 2-0'dan 2-1 olsaydı buruk bir sevinç olacaktı ama 1-0'dan geri dönüş yapmamız hem taraftarı hem de camiayı birbirine bağlayan çok önemli bir tılsım, ruh ve kıvılcım. Futbolculara ve taraftara çok teşekkür ediyorum."

Cengiz, iptal edilen iki gollerinin sorulması üzerine, "Çocukluğumu hatırladım. Üç korner bir penaltıydı. Şimdi üç gol bir penaltı oluyor." dedi.

Kupayı bugün kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını vurgulayan Cengiz, "İsterdim. Federasyonla görüşmeler yaptık ama mümkün olmadığını söylediler. İnşallah önümüzdeki hafta geçen yıl olduğu gibi taraftarımızla o kupayı kaldıracağız. Taraftarımızın sevinmesini ve ölçülü bir şekilde kutlamasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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