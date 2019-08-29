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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz Real Madrid'e meydan okudu!

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Mustafa Cengiz Real Madrid'e meydan okudu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid takımıyla yapacakları karşılaşmalara ilişkin, "Real Madrid ile yarım kalmış bir hesabımız var." dedi.

Galatasaray'ın Monako'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmesini değerlendiren Başkan Cengiz, "Kolay grup yok, geçen yıl hatırlarsanız kolay denen grupta üç takıma da yenildik. Çekiştik ama Avrupa Ligi'ne kaldık." ifadesini kullandı. 

Cengiz, futbolun her türlü sonuca açık olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın adı var. Galatasaray bulunduğu her grup ve zeminde en tepeye oynar, şampiyonluğa oynar, birinciliğe oynar ve bu yolda mücadele verir. Sonuç ne olacak, bakacağız hep beraber." diye konuştu. 
Real Madrid takımıyla ilgili Cengiz, "Real Madrid ile yarım kalmış bir hesabımız da var." şeklinde görüş belirtti. 

Falcao transferi açıklaması 

Radamel Falcao transferiyle ilgili bir soru üzerine ise Cengiz, "Sözünü ettiğiniz futbolcunun adını anamam. Kontratlı bir futbolcu. Biz saygı duyarız. Monaco kulübü değerli bir kulüp." değerlendirmesinde bulundu. 

Cengiz, defans, orta saha ve forvet mevkileri için bütün olanakları zorladıklarını belirterek, Galatasaray taraftarı ve kulübün bu yıl da en tepede yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. 

Kura çekiminde 2020'de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak İstanbul ve Galatasaray isimlerinin sık sık zikredildiğini anlatan Cengiz, "Çok olumlu sözcükler sarf edildi. Biz bundan gurur ve onur duyduk. Biz Galatasaray olarak sadece camiamızı değil bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. O vakar ve gurur içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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