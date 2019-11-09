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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: Real Madrid Falcao için bizi tebrik etti

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gazişehir mücadelesi öncesi açıklamalar yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gazişehir maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REAL MADRİD FALCAO İÇİN BİZİ TEBRİK ETTİ

Gazişehir FK maçında galibiyet beklediklerini ifade eden Cengiz, "Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi. Falcao çok büyük bir karakter, buraya para için gelmedi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez hafta içinde bizi tebrik etti çünkü onlar da Falcao'yu transfer etmek istemişler." şeklinde konuştu.

Cengiz ayrıca şartların ve koşulların oluşması halinde ocak ayında takımda değişiklik olabileceğini sözlerine ekledi.

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Mustafa Cengiz: Real Madrid Falcao için bizi tebrik etti

Mustafa Cengiz: Real Madrid Falcao için bizi tebrik etti

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