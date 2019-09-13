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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) -
13.09.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "O bildiride her şeyi söyledik"

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Mustafa Cengiz: "O bildiride her şeyi söyledik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya, hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir. Galatasaray, kendine saldırılmadıkça beyefendiliğini, asaletini korumuştur. Biz bütün rakiplerimizden bunu bekliyoruz" dedi.

Galatasaray’ın efsane ismi Metin Oktay’ın vefatının 28’inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Adil ve maçların sahada kazanıldığı bir lig diliyorum. Bu sertlikler, oyun demeye dilim varmıyor ama bu anlamsız tepkiler son bulacak. Şu da bilinsin ki Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken, şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya, hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir. Galatasaray, kendine saldırılmadıkça beyefendiliğini, asaletini korumuştur. Biz bütün rakiplerimizden bunu bekliyoruz. Lig giderek zorlu hale geliyor. Rakiplerimiz de çok değerli transferler yaptı. Biz de elimizden geleni yaptık. Sahada mertçe, adil, düzgün, hak edenin kazandığı bir yarış diliyoruz. Diagonal VAR’lar, top ayaktan çıktıktan sonra çizgiler çizilmesin diliyoruz. Teknolojinin bile dürüstçe kullanılmasını diliyoruz. Kimseye taş atmıyorum. Sadece dilek ve temenni. Hem Galatasaray için bu temennilerim hem de rakiplerimiz için. Çünkü rakiplerimiz ne kadar yücelirse, biz o kadar yüceliriz. Rakiplerimiz ne kadar güçlüyse ve düzgünse biz o kadar düzgün ve güçlüyüz" diye konuştu.

"O BİLDİRİDE HER ŞEYİ SÖYLEDİK"

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun teknik direktör Fatih Terim’in cezasını 4 maçtan 3 maça indirmesiyle ilgili ise, "Dün gece 11’de kulüpten ayrıldım. O konuda bir bildiri yayınladık. O bildiride her şeyi söyledik. Ben tekrar tekrar germek istemiyorum. Adil bir yarış istiyorum. Çok fazla söylenecek şeyin değerini azaltacağının da bilincindeyim. Sadece o bildiriye odaklanmanızı istirham edeceğim" şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM YOLU ARIYORUZ"

Riva ve Florya arazileri projelerinin Emlak Konut tarafından feshi işlemlerinin başlatıldığının hatırlatılması üzerine de başkan Cengiz şunları söyledi:
"Biz Galatasaray’ı temsil ediyoruz. Atılan her adımda, söylenen her söylemin, özellikle divan kürsülerinde rastgele hitabete çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben de baktım sabah, çok şaşırdım. Birtakım görüşmeler yapıyoruz, dün de Emlak Konut genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla bir araya geldik, Kemerburgaz’ı anlattım. Bazı şeylere komplo teorisi demiyorum ama son divanda durup dururken Kemerburgaz konusunun neden gündeme geldiğini o anda çözememiştim. Ben yine ihtimal vermiyorum ama izliyoruz, görüşmeler devam ediyor, biz bir çözüm yolu arıyoruz. Kim bizim çözüm yolu aradığımız; devletimiz. Ben de devletten geldim, bir kere bizim için öncelikli olan devlettir ve onu oluşturan millettir. Bizim devletimize en ufak bir zarar gelsin istemiyoruz. Ama maalesef anlattığım gibi Kemerburgaz’ın üzerinde bize terk edilen arazı sakat. Buradaki madenciyle ilgili tedbir kararı alındığını devletin ilgili kurumlarının geç öğrendiğini öğrendik. Sanki Kemerburgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir aldı oluşturulmuş. Biz bunu da gördük, dinlendik. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almaz ve devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız. Bütün spor kulüpleri olduğu gibi Galatasaray da devletimize çok şey borçludur. Hele biz her gün, her saat yaşadığım son iki yıl dahil olmak üzere devletimize tekrar çok teşekkür ederim. Stat inşaatından Riva ve Florya için yapacakları dahil. Fakat Riva ve Florya’da maalesef beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı. Bunun en adil, makul çözümü nedir, buna çalışıyoruz. Çünkü Kemerburgaz adli bir sürece girdi. Bu adli sürecin Türk hukuk sistemi içinde ne kadar süreceği meçhul. Bu meçhullük karşısında tabii ki Emlak Konut da kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. Ama bizim pozisyonumuz, Galatasaray’ın pozisyonu. Biz Galatasaray’a zarar getirecek hiçbir eylem, işlem ve olayın içinde asla olmayız. Buna da izin vermeyiz. Zaten devletimizin de öyle bir amacı yok. Devletimiz her zaman Galatasaray’a yardımcı olmuştur. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve inşallah bu sorunu çözeceğiz. Görüşmeler devam ediyor ama biz çeşitli yollar arıyoruz bu fesih sürecinde. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz."

"GALATASARAY’IN PROFESYONEL KADROLARI, ELİNDEN GELENİN ÇOK FAZLASINI TÜRK FUTBOLU İÇİN YAPMAKTA"

Kulüpler Birliği hakkında da konuşan Cengiz, "Benim direkt temasım yok. Ben Kulüpler Birliği’nin direkt bulunduğu eyleme Galatasaray’ı temsilen katılmıyorum ama teknik kadro düzeyinde Türk futbolunun yürümesi için lisanslama faaliyetlerine biz büyük katkıda bulunduk. Bütün sistemin ilerlemesi için ne varsa biz orada varız. Şundan emin olun; Galatasaray’ın profesyonel kadroları, elinden gelenin çok fazlasını Türk futbolu için yapmakta" dedi.

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