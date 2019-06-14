Mustafa Cengiz kulübe su bile alamayacak

İKİ kupa, resmen Galatasaray yönetiminin burnundan geldi! Çünkü kulüp kayyum yönetimiyle karşı karşıya! İki genel kurul üyesi Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın yönetimin yetkilerinin kullanımına ihtiyati tedbir konulmasını talep etmesi bu yolu açıyor. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, 23 Mart’taki Mali Genel Kurul’da çıkan idari ibrasızlık kararına dair verilen ihtiyati tedbirin sadece Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak için geçerli olduğu diğer tüm yöneticilerin düştüğü savunularak, mevcut yönetimin dernek tüzüğündeki görevlerden tedbiren men edilmesi talep edildi.

Görevlerden men istedi

Bu talebin kabulü halinde Mustafa Cengiz’in değil transfer, kulübe bir şişe sus bile alamayacağı ve haliyle de kayyum yolunun açılacağı belirtildi. Yönetim mahkeme kapılarında vakit harcarken çözülmesi gerek sorunlar da masada duruyor. Örneğin bu ayın sonuna kadar kulübün toplam 246 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu borcun 200 milyon lirası futbolculara yapılacak. Ödeme yapılmazsa UEFA’ya verilecek olan ‘borçsuzluk kâğıdı’ alınamayacak. İşte böylesi hayati konular varken, iki genel kurul üyesi, mevcut yönetimin yetkilerinin elinden alınması talebiyle mahkemeye başvurdu. Başkan yardımcısı Yusuf Günay, eski başkanlar Duygun Yarsuvat ve Faruk Süren konuya dair Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF GÜNAY: "NEFRET AKLIN ÖNÜNE GEÇMİŞ"

Bunun akılla, alakası yok. Nefret duyguları, akıl ve mantığının önüne geçmiş. Yargı ne karar verirse ona uyacağız. İbrasızlık yaşanmamış gibi işimize dört elle sarılıp hem şampiyon olduk hem de Türkiye Kupası’nı kazandık. Borçların azaldığı, son 10 yılda ilk kez kâr eden, mali ve idari reformlar yapan bir Galatasaray var. Hal böyleyken yetkilere dair tedbir istemenin Galatasaraylılık’la da akılla da bağdaşır tarafı yok. Yönetim yetkilerini kullanamadığında bu kulübü nasıl idare edecek? Sportif AŞ’deki 7 yöneticiden 4’ü kulüp derneği yöneticisi! Basketbol, voleybol, amatör şubeler nasıl yönetilecek? Kısaca bunun savunulabilir bir yanı yok. Galatasaray adına dört elle yapılması gerekenleri yapacağız. Daha yapacak çok işimiz var.

GALATASARAY ESKİ BAŞKANI DUYGUN YARSUVAT: GALATASARAY'I SEVSELER SEÇİME GİDERLERDİ

İbra etmek nasıl bir hak ise, etmemek de o kadar bir hak. Akıllı bir yönetimin mali ve idari genel kurul sonrasında derhal seçime gitmesi gerekirdi. Konu orada biterdi. Galatasaray’ı sevmiyorlar. Sevseler böyle yapmazlardı. Genel kurulda alınan karar sonrası, istenmeyen bir yerde bu kadar ısrar etmeye gerek yok. ‘Peki kardeşim’ deyip gidersin. 2 sene üst üste başarı yönetime ait değil. O başarı Fatih Terim’e ait. Adam, 6 ay santrforsuz kaldı, yönetim yüzünden! Florya’da da Abdurrahim Albayrak. Sporcuların her şeylerine koşar. Futbolcular ile yaşam arasındaki aracıdır.

GALATASARAY KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI FARUK SÜREN: SADECE ŞAMPİYONLUK DEĞİL

EVET, Galatasaray şampiyon oldu, mutluyuz. Ama Galatasaray’ı, Galatasaray yapan sadece şampiyonluklar değildir! Usül, duruş, kurallara ve genel kurula saygınlığı da bir Galatasaraylılık tutumudur. Bunları hiçe sayamayız! Galatasaray’da tüzüğe göre hareket etmek gerekli. Ben de bu tüzüğü beğenmiyorum, yanlış yapılmış! İhtiyaçları da karşılamıyor. Ancak bugün mevcut tüzük bu. Bu yönetimde bu tüzüğe göre seçildi. Bu çerçevede hareket etmek lazım. Ayrıca ben yönetimi ibra etmeyenlerden değilim. Ancak belli ki ibra etmeyen üyeler de bir hazırlık yapmış. Yönetimin seçime gitmesi lazımdı. Genel kurul üyeleri de bu çerçevede hamle yapmış.



"İBRA KARARI 11 TEMMUZ'A KALDI"



Galatasaray Başkanı Abdürrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın açtığı dava İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle duruşma, 11.00 yerine, saat 15.40’da başladı. Avukat Kemal Kumkumoğlu, genel kurul kararının iptalini talep etti. Mahkeme, bir kısım taraf avukatların mazeretinin kabulüne karar verip, duruşmayı 11 Temmuz’a bıraktı.

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