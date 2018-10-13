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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
13.10.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: “Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir, ona her zaman sahip çıkalım”

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Mustafa Cengiz: “Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir, ona her zaman sahip çıkalım”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, köklerinin Galatasaray Lisesi’nin olduğunu belirterek, her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, dün Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı ve bugün Galatasaray Lisesi’nde yapılan törenle devam edam etti. Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan törene, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.

“Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir, ona her zaman sahip çıkalım”
Açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Cengiz, insanın hayal edip, peşinde koştuğu belli objelerin olduğunu ve kendileri için bu ruhun Galatasaray olduğunu belirterek, “Ne mutlu bana 113. yılında sizlere hitap ediyorum. Galatasaray’ın kuruluşu çok enteresan 6-7 arkadaş bir sınıfta bir araya geliyor. 113. yıl önce bir araya gelip, takım kuralım diyor. Yabancılara kuruluş hikayesini anlattığımızda çok şaşırıyorlar. Avrupa’daki kulüpler aristokrat ya da gelişmiş ailelerin ellerinde bulunuyor. Galatasaray ise 6-7 öğrencinin kurduğu bir takım. Bu müthiş bir şey. Orada yakılan ateş önce bütün semti, sonra İstanbul’u, sonra Türkiye’yi sonra bütün dünya yıkıyor. O ateşin çıktığı yer Galatasaray Lisesi'dir. Lisemize sahip çıkmalıyız. Lisede okusak da okumasak da şunu hiç unutmamalıyız. Galatasaray Lisesi bizi mutlu eden, bizi gerektiğinde bazen üzen, üzmesi bile tatlı olan... Riyakar, hile ve tehditle zafer etmeyen Galatasarayımız yenilse de yense de onurlu bir timsalidir. Bu timsalin de doğduğu yer lisedir. Köklerimiz Galatasaray Lisesi’dir, ona her zaman sahip çıkalım” diye konuştu.

Can Kıraç yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı
Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 91 yaşındaki Can Kıraç, yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi. Kulüp üyeliğinde 50 yılı geride bırakan 9 üye için hazırlanan madalyaların takdimi yapıldı.

Kazanılan kupalar tanıtıldı
Galatasaray Spor Kulübü bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tek tek anlatıldı. Futbol takımının Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonu şampiyonluk kupası da tanıtım yer aldı. Kupalar daha sonra müzeye teslim edildi.

113. yıl etkinleri geleneksel olarak yenilen pilav ile sona erdi.

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