Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerMustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?
Spor Arena Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?
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Spor Arena
14.02.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?

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İş adamı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın yeni başkanı olduktan sonra en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar Mustafa Cengiz'in ne iş yaptığını, yaşını ve özel hayatını merak etmeye başladı. Gaziantepli olan ve Ankara Üniversitesi mezunu Mehmet Cengiz, bu yaşına kadar birçok alanda çalışmıştır. Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz kimdir ne iş yapmaktadır? İşte, Mustafa Cengiz hakkında merak edilenler...

22 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray’da yapılan başkanlık seçimlerinde Dursun Özbek’i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz'in kim olduğu taraftarlar tarafından merak konusu oldu.  İşte Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz hakkında bilinmeyenler.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te lise öğrenimini ise Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlayan Mehmet Cengiz, mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

Türkiye'nin tarımsal modernizasyonunda yardımcı olmak amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Bu görevinden sonra ise İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA'nın (Tanzim Satışlar) Genel Müdürü olarak çalıştı. TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu.  12 Eylül Darbesi sonrası kamudan ayrılarak, özel sektörde faaliyetlerine devam etti.

1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir. Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde  sektör temsilciliği de yapan Mustafa Cengiz, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

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