Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?
İş adamı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın yeni başkanı olduktan sonra en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar Mustafa Cengiz'in ne iş yaptığını, yaşını ve özel hayatını merak etmeye başladı. Gaziantepli olan ve Ankara Üniversitesi mezunu Mehmet Cengiz, bu yaşına kadar birçok alanda çalışmıştır. Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz kimdir ne iş yapmaktadır? İşte, Mustafa Cengiz hakkında merak edilenler...
22 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray’da yapılan başkanlık seçimlerinde Dursun Özbek’i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz'in kim olduğu taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz hakkında bilinmeyenler.
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te lise öğrenimini ise Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlayan Mehmet Cengiz, mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.
Türkiye'nin tarımsal modernizasyonunda yardımcı olmak amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Bu görevinden sonra ise İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA'nın (Tanzim Satışlar) Genel Müdürü olarak çalıştı. TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamudan ayrılarak, özel sektörde faaliyetlerine devam etti.
1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir. Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği de yapan Mustafa Cengiz, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
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