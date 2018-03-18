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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriMustafa Cengiz isyan etti... 'Böyle sahtekarlık olmaz'
Futbol Mustafa Cengiz isyan etti... 'Böyle sahtekarlık olmaz'
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Futbol
İsmail ER
18.03.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz isyan etti... 'Böyle sahtekarlık olmaz'

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Mustafa Cengiz isyan etti... 'Böyle sahtekarlık olmaz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şükrü Saraçoğlu Stadında karşılaşma bitiminde Spor Güvenlik ekibinin de hazır olduğu şeref tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi.

Yönetici Ahmet Şenkal, Adil Araboğlu, Cenk Soyer, Mahmut Recevik Dinçer Ünal, Hüseyin Toprak ile birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Mustafa Cengiz "Tamam biz çok pozisyona girdik ama onlarda girdiler. Bunu kabul edelim." yorumunu yaptı.

Soldado'nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Başkan Cengiz "Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz" dedi ve ekledi "Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiç bir şey yok" itirafında da bulundu.

Mustafa Cengiz isyan etti... Böyle sahtekarlık olmaz

Bu arada yönetici Cenk Soyer Başkan Cengiz ve arkadaşlarını odadan çıkartarak tribünlerde kalan taraftarları göstermek için dışarı çıkardı. Başkan ve yöneticiler taraftarların coşkularına alkışla karşılık verdi.  Bu arada Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tribünlere desteklerinden dolayı tebrikten dönerken şeref tribününde Başkan ve yöneticiler ile karşılaştı. Başkan Cengiz ve yöneticiler alkışlarla Terim ve ekibini kutlarken Terim'de karşılık verdi.

Bu arada stat çevresinde protesto olduğu için çıkmaları engellenen sarı kırmızılı yöneticiler sinirlendiler. Ve bir anda kalkarak çıkış tüneline yürüdüler. Başkan Cengiz giderken kendisine kulübün borçları ile ilgili soru yönelten bir taraftara "Biz UEFA'ya gittik ve Galatasaray dahil tüm takımlara 5 yıl süre vermelerini istedik. Çünkü bu borçları hemen ödeyecek ne bütçemiz var nede gücümüz. Sadece bizim için değil tüm kulüpler için bunu söyledik. Çünkü Kulüplerbirliği toplantısında bunu dile getirdiğimde olumlu karşıladılar. Bu nedenle UEFA'ya asla yalan söylemedik ve yapabileceğimizi anlattık. Ama UEFA'nın da kuralları var. Uymak zorundayız. Umarım Türk futbolu için hayırlı kararlar çıkar". yorumunu yaptı.

 

"Bu statta çok güzel anılarımız var"

"19 yıla takılmıyorum, bu statta çok güzel anılarımız var"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenememelerinin hatırlatılması üzerine, “Bu statta çok güzel unutulmazlarımız var. İsterse 50 sene kazanmayalım ama şampiyon olalım. Ben ona katılmıyorum” dedi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Biz önce atsak biz, onlar atsa onlar öne geçecekti. Galatasaray olarak, Fenebrhaçe ile deplasmana oynamak kolay değil. Düşüncelerimizin büyük bir bölümünü sahaya yansıttık. Top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Bugün öyle bir durum oldu. İlk yarıda iki pozisyon var. İkinci yarı yiyebilirdik, gol de atabilirdik. İkinci yarı, direk dahil çok gol atabilirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık” diye konuştu.
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