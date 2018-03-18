Mustafa Cengiz isyan etti... 'Böyle sahtekarlık olmaz'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şükrü Saraçoğlu Stadında karşılaşma bitiminde Spor Güvenlik ekibinin de hazır olduğu şeref tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi.
Yönetici Ahmet Şenkal, Adil Araboğlu, Cenk Soyer, Mahmut Recevik Dinçer Ünal, Hüseyin Toprak ile birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Mustafa Cengiz "Tamam biz çok pozisyona girdik ama onlarda girdiler. Bunu kabul edelim." yorumunu yaptı.
Soldado'nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Başkan Cengiz "Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz" dedi ve ekledi "Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiç bir şey yok" itirafında da bulundu.
Bu arada yönetici Cenk Soyer Başkan Cengiz ve arkadaşlarını odadan çıkartarak tribünlerde kalan taraftarları göstermek için dışarı çıkardı. Başkan ve yöneticiler taraftarların coşkularına alkışla karşılık verdi. Bu arada Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tribünlere desteklerinden dolayı tebrikten dönerken şeref tribününde Başkan ve yöneticiler ile karşılaştı. Başkan Cengiz ve yöneticiler alkışlarla Terim ve ekibini kutlarken Terim'de karşılık verdi.
Bu arada stat çevresinde protesto olduğu için çıkmaları engellenen sarı kırmızılı yöneticiler sinirlendiler. Ve bir anda kalkarak çıkış tüneline yürüdüler. Başkan Cengiz giderken kendisine kulübün borçları ile ilgili soru yönelten bir taraftara "Biz UEFA'ya gittik ve Galatasaray dahil tüm takımlara 5 yıl süre vermelerini istedik. Çünkü bu borçları hemen ödeyecek ne bütçemiz var nede gücümüz. Sadece bizim için değil tüm kulüpler için bunu söyledik. Çünkü Kulüplerbirliği toplantısında bunu dile getirdiğimde olumlu karşıladılar. Bu nedenle UEFA'ya asla yalan söylemedik ve yapabileceğimizi anlattık. Ama UEFA'nın da kuralları var. Uymak zorundayız. Umarım Türk futbolu için hayırlı kararlar çıkar". yorumunu yaptı.
"Bu statta çok güzel anılarımız var"
Yorumları Göster
Yorumları Gizle