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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.04.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Her şeyin bir sonu vardır"

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Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için yola çıktı; başkan Mustafa Cengiz sarı kırmızılı taraftarları stattan uğurladı.

Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e doğru yola çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı taraftarları stada gelerek uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar Kadıköy'e doğru yola çıkarken, başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"GÖNLÜMDEN GEÇEN GALATASARAY İÇİN EN İYİ SKOR"

Maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Cengiz, "Gönlümden geçen Galatasaray için en iyi skor. Neyse o olsun. Taraftarıma, esenlik içinde, huzur içinde bir maç diliyorum. Bunu özellikle rakip takımın sağlayacağına inanıyorum. Biz onları en iyi şekilde ağırladık. Benim için taraftarımın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir. Taraftarımı en mutlu edecek sonucu bekliyoruz. Galatasaray için en hayırlı, en güzel sonucu bekliyoruz. Sahada ölümüne, dürüst ve adil bir yönetim altında, her iki tarafa da haksızlık yapılmadan bir yönetim diliyorum" dedi.

"BÖYLE BİR GELENEK YOK, HER ŞEYİN BİR SONU VARDIR"

Galatasaray'ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanından galibiyet çıkaramamasına değinen Mustafa Cengiz, "Buna devamlı gelenek diyorlar, böyle bir gelenek yok. Bazen üst üste yenilirsiniz, üst üste yenersiniz. Bu gayet doğal bir şey. Bu da biraz uzun sürmüş, doğru. Ama bir şekilde bunun biteceğinden emin olabiliriz. Her şeyin bir sonu vardır ve o son bugün inşallah bir ilk olur diye umut ediyorum" diye konuştu.

Günün ilk derbisinde olay çıktı
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Mustafa Cengiz: Her şeyin bir sonu vardır

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